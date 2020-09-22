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SOGO案關鍵藏鏡人起底　賣麥芽糖起家成百貨鉅富

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統領百貨在1982年由翁俊治等人共同創立，不但跨足營建業，還坐擁北市東區ZARA金店面。

▲統領百貨在1982年由翁俊治等人共同創立，不但跨足營建業，還坐擁北市東區ZARA金店面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李恆隆去年起將太流股權轉讓給新加坡商天義公司，並由他的外甥，即統領百貨總經理翁華利兼任財務長，翁的父親翁俊治則出資3,000萬元作為天義在台分公司一半股款，他的如意算盤是想藉由立法院在去年12月18日舉辦的公司法公聽會，施壓經濟部撤銷太流增資案，讓他回到2002年時為SOGO負責人的原始登記狀態。

翁俊治雖然不是被告，但他在全案有關鍵角色，因為他是天義大股東，兒子不但協助行賄立委，李恆隆更把翁俊治當成好朋友，心中佈局的計畫不但全都告訴他，對於郭克銘等白手套的不滿，在談話中也毫不保留地全都宣洩，他還計畫讓翁華利取代郭克銘，不讓中間人趁機海撈一筆。

前太流董事長李恆隆為搶回SOGO百貨經營權，被控行賄朝野4位立委而遭起訴。

翁家最早從新莊發跡，就在新莊廟街上，一家從清光緒27年（1901年）就開設的老字號麥芽糖店「翁裕美商行」，該店是由翁華利的曾祖父翁成源創立，多年來都依循古法醃製傳統麥芽糖，主要供應藥廠及食品廠，後來翁俊治有感麥芽糖市場飽和，才跨入建設和百貨，統領集團正式成軍。

統領百貨總經理翁華利身兼天義公司財務長，涉嫌行賄立委，因認罪獲緩起訴。

除了剛改裝的桃園店，統領最大金雞母是北市忠孝東路上，以出租為主的東區統領商場，光是單一房客ZARA每年就付給統領至少上億元租金。由於翁家持有5成以上台北統領產權，加上自有的桃園店，2個點都是在精華商圈的商用地產，粗估不動產價值就逼近150億元。

除了百貨外，統領也跨足建設業，子公司德宏建設目前在陽明山及宜蘭的都有建案銷售中，早年在北市也蓋了不少經典名宅，讓翁俊治的事業版圖從麥芽糖老店移轉到百貨及建設。

有趣的是，翁俊治很迷信，檢調發現公司法公聽會召開前，舉辦日期或出席官員與民代名單一度喬不攏，因為李恆隆早在去年11月就跟翁俊治密商公聽會日子，翁不但要看農民曆挑日子，避開原本排定的大凶日，甚至還要擲筊，加上還要配合出席民代，讓舉辦日期一改再改。


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