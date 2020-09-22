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「勇敢之盾」軍演！美上校：證明能從海上帶入壓倒性的火力

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▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

「勇敢之盾」於本月14日至25日在關島及馬里亞納群島舉行，共超過100架戰鬥機、1萬1000名官士兵參與，19日時則進行擊沉演習，並著重在對對目標的發現、尋找、追蹤及交戰能力。

從美軍太平洋艦隊釋出的影片可以看到，19日的擊沉演習中，航空母艦「雷根號」（CVN 76）與其搭載的第五航艦航空聯隊（CVW 5），搭配戰機與電戰機，其中有的發射反輻射飛彈，也有戰機投射巡弋飛彈，最後再出動神盾巡洋艦安堤坦號及夏洛號、芝加哥號攻擊核潛艇、列根號航空母艦艦載戰機及直升機，完成擊沉靶艦，即退役派里級巡防艦「柯特斯號」（USS Curts FFG-38）的任務。

兩年一度的「勇敢之盾」（Valiant Shield）係美國的大型軍事演習，自2006年便開始，今年已經是第八次演習，主要在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域舉行，參演部隊來自陸海空軍及陸戰隊等。儘管美國常與其他國家部隊舉行聯合軍演，惟「勇敢之盾」只限美軍。

這次軍演中，驅逐艦中隊德莫斯上尉（Steven DeMoss）在海軍新聞稿中說：「這項演習證明了我們有能力從海上帶入壓倒性的火力，無論是從水面以下，在水面還是從空中。」、「可以在我們選擇的地點和時間使用這些武器。」對於美國軍事能力有相當大的幫助並提升其綜合打擊能力。

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