北捷加強查緝違規逃票　最高懲處4500元罰鍰

▲北捷呼籲旅客勿以身試法。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

有關21日交通部門質詢，議員關心旅客違規逃票一事，台北捷運公司說明，已針對運量大、違規行為較多的重點車站，加強派員查緝，另對於旅客尾隨進出車站，閘門會出現警示聲響提醒站務人員，即時查看旅客刷卡狀況，若未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，最高可處新台幣4,500元罰鍰。

北捷表示，已多次提醒旅客，進入捷運系統請遵守購票搭車規定，並以正確方式感應車票進出車站，如經查獲依大眾捷運法，未依規定使用車票乘車，除補繳車資外，亦須支付票價50倍違約金，呼籲旅客遵守購票乘車規定，以維護大眾乘車權益。

北捷指出，依照大眾捷運法第49條規定「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分之車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍之違約金。」，另依大捷法第50條第1項第4款「未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車」，最高可處新台幣4,500元罰鍰。

北捷呼籲，旅客勿存僥倖心態，以正確方式感應票卡，並確認閘門螢幕顯示綠色通行箭頭，即可順利通過全自動驗票閘門，如發現車票無法刷進或刷出，請務必先洽站務人員處理，切勿以身試法，以免得不償失。

北捷強調，站務人員及稽查人員不定時於各車站稽查、取締旅客違規使用票卡行為，這項工作將會一直持續並且加強實施，一旦旅客被取締並查證屬實即依大眾捷運法規處理。