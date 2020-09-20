「喊1小時沒人理」　東海氣爆死者女兒哭：為何第一時間沒灑水？

▲死者女兒痛批救災太慢。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中東海商圈19日發生嚴重氣爆造成4死1傷悲劇，其中死者吳姓男房東的女兒的痛斥救災太慢，母親喊了一個多小時救人，「你們沒有人理她，為什麼你們第一時間沒有在我們家灑水？為什麼一個小時以後才滅火？」吳妻也說，消防車都沒朝家裡噴水，「不然我老公也不會被火燒死。」對此，台中市消防局強調，獲報後10分鐘就到場滅火。

事件發生在19日清晨，龍井區新興路一間民宅突然發生氣爆，巨大火勢瞬間造成6戶燃燒，死者包含陳男一家三口以及一名73歲的吳姓老房東。住在一家三口對面的鄰居表示，爆炸發生時，有聽見女人、小孩在喊救命，但之後聲音就越來越小。

消防人員趕到民宅滅火後發現，民宅中4桶瓦斯均不在廚房和陽台，其中2桶在屋主陳男遺體旁發現，而且瓦斯開關還呈現開啟狀態，另一桶則被放在其他樓層，最後一桶在地下室被找到；此外，還在3樓樓梯發現幾乎被溶化的打火機，因此檢方「不排除人為因素」，詳細氣爆原因仍在釐清。

▲▼氣爆現場滿目瘡痍。（圖／東森新聞、記者李忠憲攝）

▲▼氣爆現場滿目瘡痍。（圖／記者李忠憲攝）

而吳姓死者女兒情緒激動哭喊認為救災太慢，「她（母親）在上面喊了一個多小時，你們（消防隊）沒有人理她。為什麼你們第一時間沒有在我們家灑水？為什麼一個小時以後才給我們滅火？」

吳妻哽咽對到場的台中市長盧秀燕說，消防車來太少輛了，「都沒有朝我們家噴水，不然我們家不會起火，我丈夫也不會被火燒死。」

對此，消防局強調，清晨4時17分獲報、4時27分抵達現場進行災控，出動第4大隊及8個分隊，包含70名消防人員、13名義消、26輛消防車、3輛救護車。

而吳妻事發當下想到其他房客還在熟睡，趕緊用踹門方式，讓他們順利逃生；不過，她事後忍不住痛哭，因沒辦法揹行動不便丈夫，導致他命喪火海。

▼吳妻向盧秀燕抱怨消防車來太少輛。（圖／東森新聞）