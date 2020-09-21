英國三寶「身掛車窗外」自拍　跌進「最繁忙高速公路」車流

▲英國M25高速公路是環繞大倫敦首都圈的環狀公路，每日流通車輛可達19萬次。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國一名女子在高速公路行駛途中將身體掛出車窗外，只為了拍攝「快照」（Snapchat），卻不慎跌出車窗，落在高速公路的車流當中，所幸最後並無大礙，僅受到輕傷。負責案件的薩里郡警察局在推特上表示，「她沒有重傷或死亡真的只是運氣好。」

根據《CNN》報導，這次發生的地點為倫敦附近的M25高速公路，或稱「倫敦外環高速公路」，是全英國最為繁忙的公路，連接希斯洛機場至倫敦首都圈，在交通繁忙日的車流甚至可超越19萬次。

有網民在貼文下詢問，是否已經向那名「天才」女子解釋這樣行為背後的危險。薩里郡警察局則無奈地表示，「很大機率在我們能告訴他們之前，他們就已經做了！」

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb — Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020

根據《家庭醫學與基層醫療雜誌》的研究，自2011年到2017年為止，全球共有超過259名民眾因為自拍而付出性命。其中印度是因自拍而死的比例最高的國家，緊隨其後的是俄羅斯、美國和巴基斯坦，且多數都是年齡在30歲以下的男性（72％）。

研究呼籲，「年輕人和旅客常常只為了想要「裝酷」，為了在社群媒體上獲得點讚和評論。自拍本身並不危險，伴隨其中的人類行為才是危險的。每個人都需要被教育如何自拍，去辨別哪裡是危險的地方；怎樣是危險的行為。」

去年印度25歲的佩魯馬薩米（G Perumalsamy）一家四口為了要在潘帕水壩（Pambar Dam）上手牽手自拍，而全部一起墜入大壩溺死，其中就有剛與他完婚的妻子妮維達（V Nivedha）。

一些學者開始建議政府，應該於各危險區域設立「此處禁止自拍」。在佩魯馬薩米事件發生後，印度政府已經在國內設立數十個「自拍警告」標語，包估境內最大都會區孟買，並動用一些警力在被標示的地點附近巡邏。警方發言人庫爾卡尼（Dhananjay Kulkarni）表示，「這對我們來說是新的挑戰。我們已經標示出買猛的幾個景點，希望限制民眾前往那裏，以免意外發生。」