英國三寶「身掛車窗外」自拍　跌進「最繁忙高速公路」車流

▲英國M25高速公路是環繞大倫敦首都圈的環狀公路,每日流通車輛可達19萬次。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

英國一名女子在高速公路行駛途中將身體掛出車窗外,只為了拍攝「快照」(Snapchat),卻不慎跌出車窗,落在高速公路的車流當中,所幸最後並無大礙,僅受到輕傷。負責案件的薩里郡警察局在推特上表示,「她沒有重傷或死亡真的只是運氣好。」

根據《CNN》報導,這次發生的地點為倫敦附近的M25高速公路,或稱「倫敦外環高速公路」,是全英國最為繁忙的公路,連接希斯洛機場至倫敦首都圈,在交通繁忙日的車流甚至可超越19萬次。

有網民在貼文下詢問,是否已經向那名「天才」女子解釋這樣行為背後的危險。薩里郡警察局則無奈地表示,「很大機率在我們能告訴他們之前,他們就已經做了!」

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb