韓國瑜選台北市長？　黃光芹：他得先忘情選總統！

▲蔣萬安、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

各陣營備戰2022年台北市長選舉，前高雄市長韓國瑜未來動向備受關注。名嘴黃光芹21日表示，現在臆測這些太早，且光是PK掉立委蔣萬安就不容易。

「這個人哪有什麼一定！」黃光芹在臉書表示，當名嘴不一定要每天爆料，許久没有提韓國瑜，因為現在臆測這個人會怎樣，根本太早，就像2018年第一志願原是台北市長，但事與願違，最後被迫去選高雄市長，10月勢起，就給韓國瑜撈到了。

黃光芹指出，當時車子突然開往國民黨，知道韓國瑜要去登記選台北市長，而不是準備中的高雄市長，其親信黃文財驚駭不已，因此現在說有什麼親近的人，說一定選什麼，「打死我都不相信！」

黃光芹提到，韓國瑜當選高雄市長沒超過3個月，就想選總統，這不是常人幹得出來的事，所以分析韓國瑜說從身邊人得知，且斬釘截鐵說一定會怎麼樣，其實只是「陰天打孩子」，閒著也是閒著。

黃光芹提及，韓國瑜選項其實不多，原因是對選總統念念不忘，現在說他會選台北市長、桃園市長，甚或有人洗他臉，要他選中和區立委，都是假議題，「如果韓國瑜不是韓國瑜，他才有可能選擇傳統路徑，像蘇、謝、宋等人，都退而求其次選過台北市長，但結果都敗北」。

黃光芹說道，在韓國瑜被罷免後丢出台北市長這個選項，是認為韓國瑜選總統不可能選上，台北市長倒是可以一搏，前提是要有自知之明，「問題是，他沒有」，也從不聽別人的意見，什麼事都放在肚子裡，怎麼可能跟別人說，連李佳芬都很難影響。

黃光芹再指，困難的還有一點，韓國瑜已時不我予，光是想在黨內把立委蔣萬安給PK掉，這一關就不容易，況且正當性和正能量不足，就算僥倖當選台北市長，「他不會幹得有意思」，大家也都痛苦。

黃光芹還說，對一個一再上演「我倆兒沒有明天」的政客來說，才摔下懸崖，就被拉起來，當成充氣娃娃，被賦予各種可能性，這些人要不得了斯德哥爾摩症、要不是很怕他、或是根本就是韓粉，「這幾種症狀，都有礙健康」。