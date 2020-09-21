胖哥學蜘蛛人垂降...偷神明4銀牌！繩斷慘摔：被逮是解脫

記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義一名黃姓男子日前借住東石鄉某廟宇香客大樓，沒想到17日他竟異想天開，等廟方入夜關門後，使用一條麻繩垂降進廟內，徒手竊取神明身上的4面銀牌，接著便直接騎乘租來的機車逃逸。警方20日下午4時許循線逮捕黃男，不過遭竊的4面銀牌其中1面已遭損毀，廟方恐再花10萬元左右重製。

▲黃姓男子竟趁借宿廟宇期間，大膽偷走4面神明銀牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃男4日向廟方表示，自己從外地來到嘉義工作，目前還沒找到地方住，希望可以借宿香客大樓，未料，他17日凌晨突興起盜念，拿1條麻繩，在廟方管理人員關門後，自香客大樓二樓由上而下垂降進廟內，徒手竊取神明身上的4面銀牌後逃逸。據了解，黃男垂降過程不但造成廟方屋簷受損，自己也因攀繩承受不了他身體重量摔落在地，致他手、腳部受傷。

▲▼被偷的4面銀牌中，其中1面遭毀損，而黃男事後也對自己偷竊行為感到後悔。（圖／記者翁伊森翻攝）

朴子分局獲報後，速指示偵查隊全力追緝！由於黃男已離家2年未曾返家，警方大膽假設他無財力難以逃竄外地，可能會在沿海村落附近如蚵寮、簡易鐵皮棚架內藏匿，隨後經日夜多處查訪，20日下午在距離案發地僅有一村之隔的蚵寮前發現黃男，同時查獲廟方失竊的4面銀牌，3面均完好，但其中1面因黃男要縮小銀牌方便變賣遭折斷頂部。

警詢時黃男表示，對於自己因一時貪念，惡向膽邊生在王爺公神明面前偷盜的行為感到非常後悔，覺得「舉頭三尺有神明」，自己終會為所做之事付出代價，所以惶惶終日，被警方找到也是一種解脫。

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▲據了解，黃姓男子是以一條繩索垂降進廟內。（圖／記者翁伊森翻攝）