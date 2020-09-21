為反恐立下戰功！　新疆公安廳廳長王明山躋身省級常委

▲新疆公安廳廳長王明山躋身省級常委。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸官媒《人民日報》9月20日報導，目前擔任新疆維吾爾自治區政府副主席，自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長的王明山已出任新疆維吾爾自治區黨委常委。據悉，烏魯木齊市「4•30」暴力恐怖襲擊案發生時，時任烏魯木齊市公安局黨委書記、局長就是王明山。

公開資料顯示，王明山，1964年1月生，今年56歲，甘肅武威人，新疆大學物理系無線電專業畢業，大學學歷。

王明山長期在公安系統任職，擔任過伊犁州公安局黨委委員、副局長等職。2009年12月任烏魯木齊市委常委、公安局黨委書記、局長。2015年4月，王明山躋身烏魯木齊市委副書記，後任政法委書記。2015年11月，王明山任新疆自治區黨委副秘書長、政法委常務副書記。2017年2月履新新疆自治區公安廳黨委副書記、廳長、督察長 ，2018年1月履新新疆自治區副主席。

王明山任職公安系統期間，參與過很多重大案件。2002年7月，央視《新聞調查》曾播出紀錄片《東突恐怖勢力罪行紀實》，時任伊犁哈薩克自治州公安局副局長的王明山曾出鏡。他當時介紹，「4•6」偷運武器案是中國建國以來從口岸最大批量的一次武器偷運案。

2020年6月，中國國際電視台（CGTN）播出新疆反恐紀錄片，片中首次公佈了不少畫面。紀錄片中除了提及上述伊犁「4•6」偷運武器入境案外，還有烏魯木齊市「4•30」暴力恐怖襲擊案等。

值得注意的是，王明山的此次履新，意味著自1998年之後，再有新疆自治區公安廳一把手躋身省級常委。

此前，美國國務院、財政部７月9日以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍。據悉，前3人連同直系親屬未來也禁止入境美國。

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