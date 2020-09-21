中國建新一批「自貿試驗區」　北京領銜推數位金融





▲中國將在北京建設以發展數位經濟為主的自貿試驗區。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務院21日發布第七批「自由貿易試驗區」總體方案，包括新建北京、湖南、安徽自貿試驗區，以及浙江自貿試驗區擴區，其中北京將主要以「數位經濟」、「金融科技」發展為特色，支持人民銀行建立數位金融體系。

據了解，中國大陸為推行改革放寬、政策先行先試以改善營商環境、吸引外資，於2013年設立上海自由貿易試驗區後，一連發表六批自貿試驗區的建設，加上今天發布的第七批，中國大陸全境自貿區（港）數量將增至21個。

在本次發布的新一輪自貿區中，北京自貿區日前已在9月4日，中國舉辦2020年服貿會時，就由中國國家主席習近平在致詞慈透露，將支持北京設立以科技創新、服務業開放、數位經濟為主要特徵的自由貿易試驗區。

▲中國廣建自貿區，以改善投資、營商環境。（圖／CFP）

根據國務院21日發表的總體方案，北京自貿試驗區實施範圍共119.68平方公里，涵蓋科技創新、國際商務服務、高端產業三個「片區」。

方案提出，北京將推動北京首都國際機場、北京大興國際機場擴大包括第五航權在內的航權安排；支持人民銀行數位貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區和數位金融體系。

湖南自貿試驗區方面，實施範圍119.76平方公里，涵蓋長沙、岳陽、郴州三個片區，重點對接「一帶一路」建設，發展高端裝備製造、新一代資訊技術、生物醫藥、電子商務、農業科技等產業，推行中非經濟合作、中部發展。

安徽自貿試驗區方面，實施範圍119.86平方公里，涵蓋合肥、蕪湖、蚌埠三地片區，重點打造國際一流營商環境，探索建立運用互聯網、大數據、人工智慧、區塊鏈等技術手段優化行政管理的制度規則，在科研和技術服務、電信、教育等領域加大對外開放力度。

至於浙江自貿試驗區，將成為繼上海後，又一個進行擴展區域方案的自貿區，總體擴區實施範圍119.5平方公里，涵蓋寧波、杭州、金義等地三片區，重點發揮一帶一路建設、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展等國家戰略，打造以油氣為核心的大宗商品資源配置基地、新型國際貿易中心、國際航運和物流樞紐、數位經濟發展示範區和先進製造業集聚區。

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