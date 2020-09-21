素食鍋吃一半「夾出肉片」！她與神明約定秒破功…自責：只差1天了

▲點素食鍋卻出現肉塊。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

點素食卻不小心在餐點中吃到肉末！一名吃素的女子表示，昨天買了一份素食小火鍋外帶，結果回家吃到一半，突然夾出一大塊破碎的肉片，「因為我有許願，所以等於我破功了」，不小心違反了她與神明的規定，感到相當懊惱自責，且老闆的反應也讓她更加憤怒。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，她都已經點素食鍋了，竟然還會不小心吃到肉，而且是很明顯的一小塊肉片，明明點餐的時候就有表明自己是吃「蛋奶素」，當下她立刻打電話向店家反映，老闆卻回應「不可能」，因為她那鍋是另外分開來煮的，把責任推卸得一乾二淨，甚至叫她以後不要再來買。

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她掛掉電話以後仍十分生氣，因為她已經和神明約定好要吃素一段時間，昨天剛好就是最後一天，結果卻不小心破功，前面小心翼翼地遵守約定都白費了，「老闆今天告訴我要我以後別再叫他們家了，好難過。」

網友看完紛紛替原PO抱不平，但也安慰她心意最重要，在不知情的狀況下吃到含有肉片的火鍋，想必神明會願意寬恕，「無意、不小心是沒關係啦⋯⋯ 心誠則靈」、「在葷食餐廳點素食料理，真的不要太苛求…因為忙碌而疏忽誤放的機會是有可能的」、「什麼肉末，根本是肉排吧」、「缺德老闆還ggyy」。

▼網友認為店家回應有很大問題。（圖／翻攝自爆料公社）

