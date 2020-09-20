砂石車雨中撞上！小黑車遭壓爛「驚悚影片」曝　一家三口奇蹟生還

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

台64線快速道路20日下午發生一起驚悚車禍，一名陳姓男子駕駛黑色SUV，載妻小出門，不料行經9.2公里處往新店方向時，遭一輛砂石車從同向擦撞，導致整輛車被壓扁，車頭也面目全非。慘況在網上曝光後，許多網友都推測小車凶多吉少，但稍早傳出好消息，車上一家三口幸運生還，脫困送醫後並無大礙。

這起事故發生在20日下午1點多，52歲李姓男子駕駛砂石車，行經台64線9.2公里處，但疑似天雨路滑，先是打滑撞到右側護欄，又失控撞上左側的黑色SUV，導致黑色SUV扭曲變形、前半段車身近乎全毀。

▲SUV遭砂石車撞上，幾乎成了廢鐵。（圖／記者陳豐德翻攝）

行車紀錄器畫面曝光後，許多網友紛紛留言表示，「小車上的人還活著嗎…」、「可怕，我到底看了什麼」、「這根本連閃的機會都沒有」、「願小車平安，整個都變形了」、「整個車都扁掉，人呢」、「珍惜生命，遠離大車」、「有人知道小車的駕駛是否安好嗎？」

警消到場後，發現黑色SUV有3人受困，立即展開救援，並將44歲陳姓男駕駛、39歲簡姓妻子，以及10歲陳姓男童送往部立台北醫院，所幸3人均擦挫傷、意識清楚，救治後均無大礙。好消息傳出後，有網友驚呼「小車裡面有異次元空間」掀起熱議。

事故發生後，現場2車道被佔用，僅內側車道供通行，一度造成台64線車流回堵，但半小時後就排除。

▲砂石車打滑，失控擦撞護欄，再撞上同向SUV。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）