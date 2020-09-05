熱血二代傳承傢俱事業　疫情緊撐「基蛋哥」盼紓困方案升級

▲疫情緊撐「基蛋哥」盼政府對傢俱業紓困方案升級。（圖／基蛋哥提供）



記者楊淑媛／桃園報導

儘管進入後疫情時代，政府也提出多項紓困振興方案，但對於在桃園大園區經營傢俱的二代老闆黃瑞嘉(網路暱稱基蛋哥)而言，企業紓困應該針對不同產業有不同的規範跟設定，如有特殊狀況，希望政府能夠成立特殊的窗口，可以協助企業有特殊需求者進行協助，以專案模式特別認定、放寬標準，盼紓困方案升級，力助業者生存。

基蛋哥黃瑞嘉說，政府在這次提出的紓困方案中，在限制條件下，基蛋家具並沒有符合申請紓困的資格。主因是和去年同期相比連續下跌的跌符不夠。但他強調，雖然短期下跌幅度影響相對別人較小，但整體大環境乃至他的公司營收是下跌的，分析其司的貨單價截至今年8月間，這八個月跟去年同期，下跌了30-50％，就長遠來看，整個產業盤整了之後，未來會是不樂觀的。

▲「基蛋哥」黃瑞嘉指出，政府可以協助企業有特殊需求者進行協助，以專案模式特別認定、放寬紓困標準。（圖／基蛋哥提供）



為了扶持中小企業在後疫情時代，能夠好好生存，基蛋哥認為政府趕快提出紓困方案的升級如：對於公司薪資補助，是以公司申報多少員工進行的，但是許多中小企業老闆雖然已經申請退休，實質上因為收入不足無法退休，公司也無法申報，對於小企業來說只能望其興嘆。

基蛋哥進一步指出，疫情發生迄今影響的時間，比年初想像中的長，最近尤其明顯感受到消費者的消費信心不足，不敢消費，消費券的推出短期間內確有幫助，但若得長時間仰賴消費券，效果非常有限，期盼政府能升級現有紓困方案，避免更多企業撐不住，造成家庭、社會問題。

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