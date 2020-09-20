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超落漆！英外相訪美　最雷保鑣「手槍忘在飛機上」嚇壞清潔工

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▲英外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）（圖／路透社）

▲英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

英國外交大臣多米尼克拉布（Dominic Raab）本週率團出訪美國，然而一行人18日返國飛抵倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）後，卻有清潔人員在飛機上發現一把遺失的手槍，裡頭甚至還裝有子彈，嚇得清潔人員連忙通報上級。經調查，該把手槍是隸屬於拉布的其中一位保鑣，如今這名保鑣也因失職遭到停職處分。

根據《衛報》報導，拉布本週出訪美國並於18日從華盛頓起飛返抵英國倫敦，然而當專機順利飛抵希斯羅機場，一行人準備下機時，拉布的隨行保鑣疑似因為忙著要送拉布下機，竟將隨身配戴的手槍遺落在機上。倫敦警方發言人表示，「我們已經得知該起事件，並將嚴肅對待此事。目前該名涉案職員已遭到停職，我們也將持續進行內部調查。」

據悉，當時該名保鑣正在整理護照，又要保護拉布走下機，因此才會不小心將手槍忘在飛機上。等到拉布一行人都下飛機，清潔人員準備打掃時，才在座位上發現這把帶有子彈的手槍，並隨即通報上級與警方。

事實上，這早就不是英國首次發生類似事件，英國前首相大衛卡麥隆（David Cameron）的保鑣2月也曾把兩人的護照與一把9mm口徑的手槍遺忘在飛機的化妝室，是下一位使用化妝室的乘客發現後，才趕緊將遺失物交給空服人員。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（左）與英國外交大臣拉布（右）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（左）與英國外交大臣拉布（右）。（圖／路透）

另一方面，拉布本週與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高級官員會面，就英國脫歐等問題進行商談。

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