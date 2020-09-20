開BMW自助加油！旁邊騎士對女友「1句話」酸爆　網：自己來也被嘴

▲有些人自助加油是怕愛車被刮到所以自己來。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

自助加油省錢也被酸！一名男子表示，他昨天開車去加油，想說自助式比較便宜可以省點錢，結果加到一半就有個機車騎士停到他旁邊，轉頭小聲地跟女友說一句話，場面頓時火藥味十足，好在他夠樂觀，只是當作笑話聽一聽就算了，其他網友則傻眼地說，「蛤，喜歡自己來也錯了嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他日前開著他的BMW去加油，選擇自助可享有優惠，結果一名機車騎士載著女友也來加油，對方看到這一幕就忍不住開酸，轉頭和女友說，「你看有錢買這個車，連加油也在省自助的優惠。」

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▲自助加油被酸省小錢。非當事車。（示意圖／記者張一中攝）



騎士這句話好死不死被原PO聽見，但他沒有生氣，反而當下露出尷尬笑容，甚至想走過去和對方說，「兄弟，這種事你知道就好不用說出來，很丟臉。」事後也PO文解釋，自己平常就習慣自助加油，省錢是其次，主要是他害怕愛車被油槍粗魯對待，所以都喜歡自己加油，想不到卻被機車騎士視為摳門，實在哭笑不得。

網友回應，「改天吃路邊攤可能也要被嘴」、「就是有省到錢才能買這種車啊」、「我也是自己加，看不慣加油員用力捅用力關門」、「自己加才爽阿，要多少自己控制也不會被誤加後上爆料」、「怎不說有錢買特斯拉的人，連加油站都捨不得去了」、「自助加油一公升省0.8元， 兄弟你就是不會算才開不起。」