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色情網見女友賣弄！他攤牌還被甩　網曝背後誘惑：拍張照進帳10幾萬

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▲▼圖為2013年兩岸警方聯手打擊在網路散布兒童色情犯罪項目。色情網站,A片,色情圖,性犯罪,裸照。（圖／CFP）

▲網友抓包女友在成人APP兼職。（示意圖／CFP）

記者崔子柔／綜合報導

現在市面上充滿各種類型的交友軟體，近年也發展出許多成人APP，通常女性可以透過此管道賺不少錢，但另一半難免會介意。就有一名網友收到友人傳來某APP截圖，畫面中的主角就是自己的女友，讓他崩潰攤牌，結果最後還被對方甩。

原PO在Dcard感情板發文表示，他收到朋友的訊息後就在網路上搜尋了該APP的相關資訊，難忍崩潰心情，直接和女友攤牌，女友則直接坦承是她沒錯，「在交往前就兼職做這個，但只有跟人聊天、發動態，沒有跟任何人亂來，也沒有外遇出軌」。

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原PO認為，周遭的人可能都已付費解鎖看過女友的身體，讓他心裡難以接受，女友則解釋，這份工作沒有那麼骯髒，不是在拍A片也不一定要跟人出去約會，並堅稱自己發上去的影片絕對沒有露點。

原PO過不久聽到友人說，女友上傳在平台上的自我介紹、解鎖後才能觀看的影片，都有色情成分，讓他深感背叛、難受不已，後來買醉解悶，打電話問女友「為什麼感情會變這樣」，結果只得到對方冷漠回應「好好照顧自己」、「多喝水」、「注意安全」等，電話一掛他就和朋友說，「我好像被甩了」。

文章一出就引起網友熱烈回應，「你還選擇繼續對他好啊，只能加油」、「她說只要聊聊天就有錢，那你覺得聊天的內容是啥？你願意付費跟一個女生聊什麼？」、「不露奶露點能賺多少？說說你也信啊」、「『這並不是在拍A片也不是一定會跟人約出去』意思是只要價碼夠心動就會出去了啦」。

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