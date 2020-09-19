媽媽遭小學同學撞死！　譚松韻憔悴現身...兇手「重判6年」網傻眼





▲譚松韻飾演《以家人之名》李尖尖，微博粉絲大增191萬。（圖／翻攝以家人之名微博）

記者劉亭／綜合報導

陸劇《以家人之名》剛播畢，飾演女主角李尖尖的演員譚松韻，戲外也面臨喪母之痛，媽媽在2018年遭男子酒駕撞死。案件今（19）日再次開庭，譚松韻親自出席，兇手馬明弘被宣判，犯交通肇事罪被判處有期徒刑6年。

馬明弘2018年12月31日晚間8時許與友人在KTV唱歌、喝酒，又去吃宵夜，他23時50分許酒後開車，行駛至敘永鎮中環路與西大街交叉路口時，從後面撞上道路右側同向行走的被害人黃某、楊某、陳某後逃逸，躲到友人家中。

在家屬陪同下，馬明弘在2019年1月2日9時許到警局投案，並且坦承了酒後開車肇事逃逸。同月23日，被害人黃某搶救無效死亡，本次事故導致被害人黃某死亡、楊某重傷、陳某輕傷。

▲譚松韻現身法院聽審。（圖／翻攝自封面新聞微博，下同）

據了解，死亡的被害人就是譚松韻的媽媽，譚松韻先前親自出席庭審透露，案發一年多來，從未接到肇事者家屬表示的認合歉意。她語帶哽咽地說「希望還給我媽媽一個公道」。張起淮透露，譚松韻已明確表態，此次案件賠償費用都將全部捐給慈善基金。

敘永法院認為，被告人馬明弘違反交通運輸管理法規，發生重大事故，致一人死亡，二人受傷，並負事故全部責任，應當以交通肇事罪追究其刑事責任。雖然自首，到案後對有關細節的供述與客觀事實不符，悔罪態度較差；事故發生後，其未積極賠償受害人經濟損失、具有犯罪前科，應酌情從重處罰。

法院宣判，馬明弘犯交通肇事罪被判處有期徒刑六年；賠償附帶民事訴訟原告人譚某林等三人各項損失共計人民幣920048.88元；賠償附帶民事訴訟原告人楊某各項損失共計人民幣247907.15元；賠償附帶民事訴訟原告人陳某各項損失共計人民幣185619.41元；駁回附帶民事訴訟原告人譚某林等五人的其他訴訟請求。

但許多網友覺得判決太輕，「才六年？？？一個生命就沒了才六年？」、「寫個黃色小說都十年？殺人了六年」、「尊重法院判決，不過個人覺得懲罰力度輕了。」、「肇事人那麼囂張，藐視法律，結果就判6年」、「交通肇事罪裡沒有死刑……」。

也有懂法律的網友解釋，「肇事逃逸要看具體情況，如果是因為逃逸而致人死亡的要判七年以上，如果肇事當場就死人的像這種只能判三年以上七年以下，畢竟刑法定義肇事罪是過失犯罪，判不了太重。憤怒歸憤怒，但還是得照刑法規定的來」。

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