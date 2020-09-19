蟹黃醬超下飯！瓶身標示「完全沒加蟹黃」　業者揭原因：合法啊

▲蟹黃醬成分沒有蟹黃，業者也說「合法」。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

市面上蟹黃醬五花八門，但有些產品包裝上標示「蟹黃風味」，裡面可能完全沒有添加蟹黃，也沒有違法。對此，就有業者指出，所謂的「蟹黃」其實是蟹肉加上鹹蛋黃，這樣的標示並沒有問題。

根據《東森新聞》報導，隨著時代進步，百姓對吃的要求愈來愈高，各種不同風味的食品也出現在生活當中，近年逐漸興起了「蟹黃醬」的熱潮，小小一瓶十分百搭，無論加在白飯或是家常菜，都讓人食指大動。

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不過，實際買來市面上的「蟹黃風味燒賣」，蒸熱後就能上桌，散發出誘人香氣，但拿筷子去撥動，內餡也不會像真的蟹黃一樣散掉，看起來實在不像蟹黃。

▼某品牌的蟹黃醬裡面沒有添加蟹黃，只有蟹肉與鹹蛋黃。（圖／翻攝《東森新聞》）



據了解，蟹黃是螃蟹身體裡的卵巢、器官、組織液等物組成，並非單純的蟹卵。普林思頓育達高職餐飲科教師周振文則說，若沒有用到蟹黃，還想要吃到蟹黃風味，其實拿鹹蛋黃加上紅蘿蔔，就能輕鬆製作成功。

周振文提到，只要把蛋黃加上薑黃調色，再隔水加熱，煮成黏稠狀，就能拿來點綴燒賣等菜餚，或是用紅蘿蔔絲、洋蔥與薑下鍋炸，再與鹹蛋黃、薑黃混合，就能製作出蟹黃風味醬。

至於網路上販售的蟹黃風味醬，實際查看內容標示，大多成分都沒有蟹黃。對此，業者則回應，所謂的「蟹黃」其實是蟹肉加上鹹蛋黃。而依據食藥署的標示，若產品名稱寫「蟹黃風味」醬的話，這樣的內容物就沒有問題。

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