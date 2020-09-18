最美醫師許書華曝「主動脈剝離」症狀： 撕裂性胸痛、背痛像刀割

▲許書華醫師形容，主動脈剝離的症狀，會出現撕裂性胸痛、背痛像刀割。（圖／許書華醫師提供）



記者林彥臣／綜合報導

藝人小鬼黃鴻升猝逝，經法醫確認死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，對此「最美醫師」許書華在臉書上，形容主動脈剝離的症狀，會有撕裂性的胸痛、背痛，像是刀在割一樣，並且提醒，失控的「血壓」、「血脂」、「血糖」，即便沒有不舒服，也不能掉以輕心。

許書華醫師指出，小鬼的驟然離世令人不捨，初步相驗發現有主動脈剝離狀況。「你還是覺得血壓高沒什麼不舒服就沒關係嗎？」門診還是常會遇到病人雖然知道自己血壓高一陣子了，認為沒什麼影響，就不去管。

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許書華醫師強調，「我常常苦口婆心地和病人說，失控的血壓、血脂、血糖，即便沒有不舒服，但就是在默默破壞你的血管，還讓你掉以輕心不處理等到想認真面對時往往憾事已發生，如中風、心肌梗塞等。」

▲許書華醫師強調，控制三高可以降低危險因子。（圖／記者李佳蓉攝）



許書華醫師形容，主動脈剝離是個很危險也急迫的病，會突然感受到撕裂性的胸痛及上背痛，像刀在割一般，急性主動脈剝離若不處理，至少50%的病人在發生後48小時內會死亡，死亡風險每1小時約增加百分之一。高血壓、高血脂、抽菸都會增加風險。尤其血壓控制不當是主動脈剝離的很重要的危險因子。

許書華醫師最後呼籲，還是老話一句，有三高沒關係，需要規律服藥就坦然接受面對，重點是控制好，就好，不要苟且或因為需要長時間與之共處就灰心，「因為我們要避免的是後面大魔王的出現」。

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