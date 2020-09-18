小鬼驟逝！主動脈剝離5危險族群曝光　「又高又瘦」竟也上榜

▲藝人黃鴻升猝逝，死因疑似與主動脈剝離有關，引起相關討論。（圖／翻攝自小鬼臉書）



記者柯振中／綜合報導

藝人「小鬼」黃鴻升在北投住在中猝逝，16日被發現時已經屍僵，震驚社會與娛樂圈。檢方經過解剖，發現黃鴻升有主動脈剝離的症狀，初判是心血管問題導致身亡，詳情仍待法醫檢驗報告。對此臺大醫院心臟血管外科主任許榮彬說明，高血壓患者是主動脈剝離的高危險族群，而年輕人主因是遺傳疾病，又高又瘦便是疾病特徵之一。

黃鴻升15日中午與家人吃飯，接著到東區談公事，晚間返回北投住宅後，再也沒有出門，沒想到16日被父親發現倒臥在臥室裡，已經明顯屍僵。

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當時警方調查，黃鴻升陳屍臥室，室內沒有打鬥痕跡，浴室裡也放好洗澡水，因此可能是猝死。檢方18日進行解剖，發現黃鴻升主動脈有剝離的狀況，疑似是心血管問題所造成，詳細原因仍待法醫鑑定報告出爐。

根據《中央社》報導，台大醫院外科部、心臟血管外科主任許榮彬說明，會發生主動脈剝離的狀況，共有5大高危險族群，如高血壓患者、馬凡氏症候群患者、先天性動脈窄縮患者、孕婦、胸部受傷患者等，其中最危險的是高血壓患者，若長期沒有控制血壓，血管壁可能被衝破，發生剝離的狀況，這種案例的患者大多介於50歲到60歲之間。

▼主動脈剝離有5種高危險族群，其中高血壓占最大宗。（圖／示意圖／pixabay）

許榮彬指出，年輕人會發生主動脈剝離的狀況，大多是因為遺傳疾病，例如「馬凡氏症候群」，只要父母一方患有這種症狀，孩子就有機率得到。而馬凡氏症候群的症狀為「患者高瘦且手腳長」，美國前總統林肯、誠品創辦人吳清友都是這種症狀的患者。

據了解，馬凡氏症候群又被稱為蜘蛛人症，患者給人的第一印象就是「又高又瘦」，主要是因為基因突變造成，臨床症狀在骨骼方面有「又高又瘦」、「手腳、手指特別長」以及輪廓異常等症狀，眼睛可能有深度近視，心臟方面可能出現二尖瓣脈脫垂、主動脈擴大等症狀。

根據台灣《罕病基金會》官網資料，若能夠早期發現、早期治療，同時避免劇烈運動，能夠有效減緩馬凡氏症候群併發症發生的時間，但此類症狀患者因為身材高大，常常被選進學校的籃球隊等體育校隊，可能提早、加重併發症的產生。

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