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世界病安日！國家歌劇院千人健走...響應WHO點燈活動

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▲2020病人安全麻吉向前行國際健走活動17日鳴槍起走。（圖／記者游瓊華攝）

▲2020病人安全麻吉向前行國際健走活動17日鳴槍起走。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

「讚！橘色的『壺中居』牆面真漂亮！」、「哇！連水池的花瓣式水柱都是橘色的耶！」台中市國家歌劇院17日的夜晚很國際！近千人齊聚戶外廣場一看見「壺中居」牆面和水池的橘色燈光，不禁驚嘆連連。為響應9月17日世界病人安全日，由財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會和台灣病人安全推廣同好會主辦的「2020病人安全麻吉向前行國際健走活動」，17日晚間鳴槍起走，並以點燈方式宣導病人安全觀念。

仁愛基金會董事長詹廖明義表示，財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會和台灣病人安全推廣同好會已被納入美國病人安全運動基金會(在台承諾合作夥伴名單，而且是第一個來自台灣成功加入此運動的公益團體），仁愛基金會詹廖明義董事長並獲該組織認可，正式成為該組織推廣病人安全運動的在台大使。

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▲2020病人安全麻吉向前行國際健走活動17日鳴槍起走。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2020病人安全麻吉向前行國際健走活動17日鳴槍起走。（圖／記者游瓊華翻攝）

世界衛生組織（WHO）在2019年將每年9月17日訂為世界病人安全日，今年這場健走活動是台灣首度響應，邀集醫療照護相關產官學界團體有志之士，透過台灣病人安全推廣同好會媒合舉行，協同全球其他城市同步響應，藉此提高台灣「抗疫成功」及「重視病人安全」的國際能見度，順應世界潮流向世界發聲。

詹廖明義指出，美國病人安全運動基金會響應WHO點燈活動，建議各國承諾合作夥伴（共47國）當天可在該國代表性的建築物打上橘色燈光以示支持；此外，廣邀各國承諾合作夥伴實際動員赴美國華府參加當日舉辦的March for Patient Safety活動，但是由於新冠肺炎疫情尚未獲完全控制，仁愛基金會決定改在台灣舉辦健走活動。

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