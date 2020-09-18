美駐聯合國大使與台高官共進午餐　耿爽：中方堅決反對！

▲美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

在美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台之際，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）與台灣駐紐約最高官員、駐紐約臺北經濟文化辦事處李光章共進午餐。對此，中國常駐聯合國副代表耿爽大使18日表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

根據中國常駐聯合國代表團網站18日聲明，克拉夫特與李光章共進午餐一事，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，耿爽已向美國常駐團提出嚴正交涉。他也指出，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫、明確的。

▲中國常駐聯合國副代表耿爽大使。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽最後強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。中方敦促美方充分認清台灣問題高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定以及聯大第2758號決議，慎重處理涉台問題，不要給中美關係和兩國在聯合國的合作製造新的困難。

根據美聯社報導，克拉夫特曾形容此次餐敘是一場「歷史性」的會面，她是按照川普的指示努力與台灣加強並深化雙邊關係。除此之外，克拉夫特更表達願意支持台灣重返聯合國，期待未來有機會與蔡英文會面。

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