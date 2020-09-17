美食街「1張髒紙巾」佔位！大媽不悅趕人：你沒看到上面有東西？

▲大媽用髒紙巾佔位。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今天到美食地下街用餐時，恰巧有一處空位，入座後他將桌上一張髒髒的紙巾拿開，不料突然有位大媽跑來趕人，語氣不善地說「你是沒看到上面有東西嗎？」對方的態度和舉止讓他相當錯愕，但最後還是讓出了位子。

網友在爆怨公社娓娓道來，「今天大概下午1點半的時候，到中友百貨的地下街用餐，剛好看到一個空位，什麼東西都沒有，只有一條髒髒的紙巾丟桌上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當他下意識把紙巾拿開，並坐下來用餐時，一位大媽突然跑來，口氣很差地說「你是沒看到上面有東西嗎？這是我的位子。」

聞言，他整個傻住，「人生第一次看到有人用髒掉的紙巾佔位欸，我想正常人都會覺得，這種東西應該是上一位客人留下來的垃圾吧？我不是說去吃飯不能佔位，我也會佔位，但妳也放個讓人覺得那邊是有人的東西吧？」

由於現場也不是完全沒地方坐，既然對方態度強硬，他便讓出了位子，「但妳口氣是在差幾點的？是妳放這種東西造成別人誤會的欸，那口氣說的好像我侵佔妳什麼一樣，或許有人會覺得這沒什麼，但我就是要來抱怨一下...哼。」

對此，網友們紛紛回應，「我高中都用軍訓課本佔圖書館位置」、「我會回他，那是我剛剛用的」、「用噁心的衛生紙佔位？這是什麼邏輯」、「讓她吃飽吧」、「冷靜一點，你打不過她的」、「什麼人都有，你沒說上面又沒寫妳的名字」。