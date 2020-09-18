尋常見不凡 李登輝與台北高校 台師大特展

▲辜寬敏蒞臨台師大「尋常見不凡」台北高校植物標本特展及李登輝特展。（圖／記者蘇位榮攝）

主筆室／台北報導

台灣師範大學在1949年承繼台灣總督台北高等學校（即台北高校）後，前年校務會議通過正式將台北高校列為歷史，李登輝前總統為台北高校校友，台師大為紀念李登輝，整理史料並修復植物教具，舉辦「尋常見不凡」台北高校植物標本特展、及「乘風翱翔的白線帽─李登輝先生與台北高校」台師大特展。

台北高校校友、前總統府資政辜寬敏蒞臨會場致詞強調，「無台北高校，無李登輝！」他回憶往事，李登輝在淡江中學時就很傑出，同屆淡中只有李登輝一人考上台北高校，台北高校學生可說是台灣社會的在地菁英，對台灣貢獻很大，期盼交棒給後輩，為台灣努力打拚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大校長吳正己說，如台灣大學前身的台北帝國大學，以及中興大學、成功大學等皆傳承自日本的農業學校、工業學校等，台師大前年經校務會議討論，決定將1922年成立的台北高等學校校史也納入台師大歷史的一環，讓當年留下的教具教材、自由自治精神，納入並傳承。

台師大理學院生命科學系植物分類研究室努力整理台北高校資料後，修復17件植物教具，並重新歸檔近400件物標本及250幅植物繪圖，這些資料和學生作品，不僅讓現代研究者得以追溯90年前台北高校辦學理念，同時更蘊含繼往開來的歷史意義。

另外，「乘風翱翔的白線帽─李登輝先生與台北高校」台師大特展，以李登輝精彩人生旅程為主軸，聚焦於就讀台北高校時期的李登輝，藉以認識他在學時所學所思，以及台北高校的人脈對他日後人生的影響。