台南透天別墅詐團進場　北市特警直攻4樓破「洗錢中心」

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前與刑事局破獲電信詐騙機房，事後北市刑大又向上溯源，查緝追贓金流，最後發現集團的洗錢中心設在台南市的4層樓透天別墅，警方最後從隔壁5樓頂當「蜘蛛人」從頂樓攻堅，順利逮捕5名嫌犯。

警方調查，日前破獲的詐騙機房，不法所得均透過29歲的林姓男子等5人成立的水房洗錢，為了躲避警方追查，特別將洗錢中心轉往台南，並在台南承租獨棟4層樓別墅，躲避警方追查。

▲警方查獲替詐騙集團的洗錢中心，就隱身在台南的獨棟別墅。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，林姓男子在台南成立俗稱水房的洗錢中心，在台南市中心承租4層樓的獨棟別墅，與旗下4名成員在別墅內設置電腦，將被害人存入的詐騙贓款洗出，並照比例抽取佣金。

最後警方見時機成熟，在9日前往攻堅，但洗錢中心成員在門口裝有監視器，所以特別從隔壁5樓別墅頂，透過梯子攀爬過去嫌犯租屋處的4樓頂樓，並從頂樓進行破門，最後順利攻堅進入逮人。

▲警方查獲點鈔機、驗腦、手機以及大陸銀聯卡等證物，並將5嫌一併送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣點鈔機1部、筆記型電腦3部、監視器主機1台、13具行動電話及轉帳用之中國大陸銀聯銀帳戶提款卡、帳戶資料、密碼器等證物。

最後警方依照詐欺、洗錢防制法以及《組織犯罪防制條例》將林嫌等5人送辦，事後5名嫌犯也被裁定羈押。

越想越不對勁！OL 賺翻啦

【其他新聞】

萬華下水道工人清淤發現不明硬物 搬開驚見「腐蝕砲彈頭」



小鬼下身全裸趴臥房間「浴室放滿洗澡水」 慈父不捨拿短褲遮蔽