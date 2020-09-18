譚兵讀武／《八佰》沒說的雨花台戰役　旅長中彈「塞回腸子」續抗日

記者曾俊豪／台北報導

大陸電影《八佰》上映後獲得不小迴響，然而悲壯的「上海保衛戰」其實還有番外篇。他們同屬國軍第88師524團，副團長謝晉元堅守四行倉庫，團長韓憲元則是帶領其他弟兄死守南京，甚至幾乎血灑雨花台。9月18日晚間8時整，《譚兵讀武》第20集帶您重回「南京保衛戰」，了解雨花台的慘烈戰役。

因為疫情爆發後，急需振興文創影視產業，《八佰》順利從被禁到公開放映。據貓眼數據，大陸電影院自7月20日復工後，迄今累計票房突破50億元（單位：人民幣，以下同）；其中，《八佰》以單片以26.79億元的成績貢獻超過一半的票房，位居疫後電影市場第一名。

▲孫元良在自傳中回憶雨花台戰役。（圖／記者譚志東攝）

資深媒體人老譚指出，隨著四行倉庫的孤軍撤退進入租界，上海保衛戰也宣告落幕，之後，日軍各個師團逐一越過國防線進逼南京。當時，南京衛戍司令唐生智命令第88師孫元良將軍，也就是影星秦漢的父親守衛中華門和雨花台陣地，第262旅旅長朱赤、第246旅旅長高致嵩分別負責守衛左右陣地。

老譚表示，擁有優勢兵力的日軍從12月10日正式展開攻擊，他們以飛機、火炮還有裝甲車逐步攻堅，根據日軍記錄，他們在12日下午2時攻克雨花台陣地，「也就是12日當天稍早之前，朱赤與高致嵩這些旅長先後殉國，組織敢死隊帶著機槍和手榴彈向前衝，做最後一搏。」

▲▼南京雨花台。（圖／CFP）

老譚舉例，12日當天上午10時左右，朱赤被日軍的炮彈擊中，腹部中彈的他，連腸子都流了出來，但朱赤沒有倒下，把腸子塞回去、綁好肚子又繼續指揮。「由於失血過多，朱赤犧牲前幾分鐘特別交代，把公事包裡的作戰地圖和檔案全部銷毀，也不能讓自己的遺體落入日軍手裡，被當成日本的宣傳工具。」

之後，現場士兵就用軍毯將朱赤的遺體包好，放在壕溝裡，再投擲手榴彈，讓揚起的土塊把屍體掩埋起來。老譚認為，這也是為何後來朱赤的忠骸都沒有找到的原因。

他表示，因為南京保衛戰相對不光彩，所以國軍的戰史比較少提到，導致雖然都是第88師524團，但大家比較知道的都是四行倉庫八佰壯士，卻不太知道524團的其他弟兄。9月18日晚間8時整，《譚兵讀武》第20集帶您將帶您重回「南京保衛戰」，了解雨花台戰役的悲壯故事。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）