22歲妹廁所產子！怕被爸媽罵「活活掐死男嬰」　當垃圾丟倒頭睡覺

▲女生在廁所生子。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

22歲小如（化名）結識網友，短暫交往後懷孕，之後在家中的廁所產下男嬰，因害怕被人發現，竟將男嬰掐死，扔進垃圾桶。大陸蘇州市虎丘區人民法院開庭審理，依故意殺人罪，判小如有期徒刑3年。

根據陸媒《現代快報》報導，小如2018年底在網路上認識了一名男子，聊了幾個月後墜入愛河，後來見面3次，還發生了性關係，沒想到一次就中。小如表示，男方願意娶她，但自己不願意跟對方回老家，有想過墮胎，但每天都要顧攤位，所以才遲遲沒有去醫院。

由於小如身材微胖，大家都沒有對她的肚子產生懷疑。2019年3月20日，小如突感到肚子劇烈陣痛，一坐上馬桶，嬰兒就掉出來、不斷哇哇大哭。她情急之下就用左手掐住小孩的脖子，一邊擦拭地上的血跡，過程中就把小孩活活掐死了。

小如把男嬰裝進垃圾袋裡，丟到樓梯間的垃圾桶後，就回家睡覺，當做什麼事情也沒發生。直到隔天，警方接獲通報，有人發現男嬰遺體，全案因此曝光。法庭上小如坦承不諱，被依故意殺人罪，判刑3年有期徒刑。

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