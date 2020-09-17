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橫跨日夜50場免費演出、封街像「小型白晝之夜」！花蓮城市空間藝術節開跑

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▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲第一屆「花蓮城市空間藝術節」將於9/19-20舉行，照片為街頭藝人鍾易錚。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

記者林育綾／綜合報導

花蓮除了是宜居城市，也具有成為「節慶城市」（Festival City）的條件！曾任台北藝術節藝術總監的花蓮子弟耿一偉，與溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶攜手合作，共同策劃第一屆「花蓮城市空間藝術節」將於9月19日至20日舉行，除了有50場免費演出，整體活動規劃分為日與夜，首日夜晚將有封街活動，如同小型的白晝之夜，將空間還給市民。

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

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▲王苡安、林怡萱、鄭晴之、蘇亭方裝置互動作品《伸呼吸》，希望觀眾可以透過「觸覺」去探索來得到「光影的回應」。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

「2020花蓮城市空間藝術節」不只要打造一場表演藝術派對，更企圖讓花蓮成為華人地區最具規模並領先的「節慶城市」。團隊提到，花蓮市除擁有美好的自然環境外，亦因日本人的城市規劃，使其具有現代都市的性格，特別是約10萬的人口數量，讓花蓮市成為台灣宜居城市的最好選擇，不會太多，也不會太少；既保有都市的繁華，又能享有人際關係的親密度。而當今以藝術節聞名的亞維儂，也是10萬人左右小型城市，因此花蓮市絕對具有成為台灣真正節慶城市（Festival City）的條件。

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲「2020花蓮城市空間藝術節」策劃人之一耿一偉。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲「2020花蓮城市空間藝術節」策劃人之一，溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

策展團隊分析，目前台灣的不少藝術節，主要集中在人口密集的大都市，而且台北、台中與高雄都有國家級場館，聚集了主要的創作人才。花蓮若要舉辦藝術節，便要找出自己的特殊性，以小博大。以目前國際趨勢來說，不論是沉浸劇場或是當代雙年展的表演藝術化，都指向一種以城市公共空間為表演區域的創作趨勢，對於花蓮這樣一個具有觀光性格的城市來說，舉辦「花蓮城市空間藝術節」是最好的選擇。

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲第一屆的花蓮城市空間藝術節，將以自由街為基地，整體活動規劃分為日與夜，首日夜晚將有封街活動。照片為「即將成真火舞團」。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

第一屆的花蓮城市空間藝術節，將以自由街為基地，整體活動規劃分為日與夜，首日夜晚將有封街活動，如同小型的「白晝之夜」，將空間還給市民，透過街頭藝術與戶外裝置，創造市民有感的節慶之夜。

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲白天活動將舉辦於花蓮市區各處，以各種空間介入的藝術計畫，讓藝術創造對城市的想像。照片為街頭藝人：宋佳政、徐岳緯、黃冠榮。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

白天活動將舉辦於花蓮市區各處，以各種空間介入的藝術計畫，讓藝術創造對城市的想像。除表演活動外，也會舉辨城市空間藝術論壇，邀請策展人楊元慶老師，台灣街頭藝術文化發展協會理事長陳信達先生、花蓮縣文化局長吳勁毅進行對談，探討在地自然與人文底蘊交織之下，所能產生的各種可能性。同時也藉由此活動，結盟不同藝術機構，並邀請策展人、國藝會與文化部相關專業人士來觀賞花蓮城市空間藝術節。

▲▼「2020花蓮城市空間藝術節」。（圖／臺灣街頭藝術文化發展協會提供）

▲「2020花蓮城市空間藝術節」將於9月19至20日舉行，共計約50檔免費演出。照片為鳥組人演劇團。（圖／台灣街頭藝術文化發展協會提供）

2020「花蓮城市空間藝術節」將於9月19至20日舉行，地域遍及自由街、花蓮文創園區、松園別館、鐵道文化園區，與檢察長宿舍等處，共計約50檔免費演出，包含街頭藝人大匯演、裝置藝術，以及各式多元展演活動。

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