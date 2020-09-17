港府斥台灣「窩藏罪犯」　 陸委會：不接受惡意指控

▲陸委會發言人邱垂正 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

香港保安局14日針對5名港人偷渡來台一事，呼籲台灣不要窩藏罪犯，對此陸委會發言人邱垂正今（17）日回應，稱不接受惡意的指控，目前有收到港方的查詢，瞭解後會再處理。

有媒體工作者日前指出，5名香港示威者偷渡台灣後，被扣在高雄已近2個月，無法向外界聯繫。香港保安局長李家超14日表示，香港政府並沒有收到台灣方面任何消息，也沒收到5名港人家人求助。

對此，陸委會發言人邱垂正今日在例行記者會上回應，稱已收到港方的查詢，瞭解後會再處理，目前外界流傳的各種訊息，「我們認為有特定目的，對整個機制與個人都可能造成傷害，所以不會針對個案對外說明。」

邱垂正強調，台灣是自由、民主、法治的社會，台灣支持香港自由、民主，但台灣也是法治社會，基於安全跟風險的考量，絕對不鼓勵以非法方式來；政府對於港人已經設有人道援助機制，符合條件者，「我們都可以給予必要的人道援助。」

▲陸委會台港交流辦公室。（圖／記者林敬旻攝）

對於國台辦稱民進黨政府插手香港事務，邱垂正強調，香港自由民主受到國際社會高度關注，我政府持續關注香港情勢發展，關切香港自由民主與人權法治，政府從未介入香港內部事務；國台辦缺乏省思的惡意發言，不值一駁。

另外，台港服務交流辦公室的「台港策進會」明年度預算大增8倍，達到約4108萬元，引發關注。對此邱垂正表示，預算都用在針對港人在台就學、就業的生活照顧及輔導的相關費用，並沒有說大幅增加這回事，呼籲外界不要再做不必要的揣測。