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國民黨轟「加利」黑心口罩爽賺2400萬...政府僅罰200萬

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▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、發言人江怡臻上午出席「黑心口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、發言人江怡臻上午出席「黑心口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨17日召開記者會，針對連續爆出黑心混充口罩流入市面，國民黨表示，目前的罰則不足以讓抱持僥倖心態的不肖廠商有所警惕。以「加利」為例，其賺取暴利可能高達2,400萬元，但食藥署僅能依違反藥事法，處以最高新台幣200萬罰則，相關單位卻遲未修訂相關法令，提高罰則，導致不成比例的罰則，讓不肖廠商願意鋌而走險。

國民黨強調，衛福部輕忽怠慢的消極作為，已經讓人民對於政府的把關能力以及行政效能失去信心，例如國人入境能攜帶醫療用口罩自用免申報的合理量，各單位莫衷一是、多頭馬車，引發民怨後，衛福部才公布數額。衛福部的業務執行頻頻出狀況，但衛福部的首長卻仍有空閒參加演唱會，上台飆歌，還拍時尚雜誌的封面照，讓國人難以接受。

文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、發言人江怡臻上午出席「黑心口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會，質疑疫情尚未緩和，保護民眾日常健康的口罩卻接連出包，蔡政府對於防疫工作是過於掉以輕心，還是根本漫不經心？國民黨批評，口罩把關工作不斷出包，讓台灣防疫成效出現嚴重破口，也讓國人的健康保障出現嚴重漏洞，難道衛福部官員不用負起責任嗎？

國民黨表示，「加利」、「豪品」等口罩國家隊業者連環爆出混用大陸制口罩販售，牟取暴利，近期再爆發「勤達醫藥器材公司」打著馬來西亞製造為名，卻用大陸口罩混充進口台灣，一而再地傳出混充口罩流入台灣市面，更有知名藥局疑似以菲律賓製口罩混用於實名制口罩提供消費者時，即引發軒然大波，民眾對於蔡政府的實名制口罩已經失去信心，蔡政府應該以更具體的積極作為或措施，來挽回實名制口罩的公信力。

國民黨進一步指出，昨天警方又破獲，不肖業者從中國大陸進口成人、兒童口罩，偽標「M.I.T」鋼印假冒台製口罩，準備賣給不知情人士牟利，而根據警方統計，疫情期間警政署各機關偵辦偽冒口罩案件至今共計13件，移送檢察機關共計6件14人，查扣仿冒口罩逾51萬5000片。

▲國民黨「黑心口罩連環爆，政府把關漏洞多」記者會。（圖／文傳會提供）

國民黨表示，這與衛福部公布口罩混充廠商的家數差距甚大，恐怕台灣市面上流竄的混充口罩比民眾所知情的更為嚴重，衛福部並沒有說出實情，處置的作為也相當被動、消極，衛福部應該給國人清楚明確的交代。

國民黨強調，疫情當前，防疫工作絲毫不能鬆懈，但維護人民日常健康安全的口罩卻頻頻出包，讓民眾可能買到毫無防護功效的山寨款，這讓防疫工作事倍功半。對此，國民黨提出幾項質疑，對於國產製之平面式醫用口罩需加上MD（醫用）及MIT鋼印標示的補救措施，行政院長蘇貞昌日前於院會上指示「最短時間內完成鋼印識別作業」，衛福部卻因作業不及，延後實施，但新方案中的實名制通路，在藥局及網路可購得雙鋼印口罩的時間點不同，零售通路中沒有雙鋼印口罩又可販賣到年底，整個雙鋼印口罩方案一團混亂，上路後恐導致民眾混淆，引發爭議。

這充分顯示衛福部面對混充口罩流竄，政策的反覆不明，讓民眾對於蔡政府的把關能力失去更多信心。以及，MIT鋼印標誌雖有識別作用，但易於仿製，讓不肖業者有機可趁，衛福部卻未加強防偽功能，或建置不易摹刻的「台灣製」防偽標誌，讓民眾根本無法買得安心。

此外，國民黨建議，混充口罩事件層出不窮，顯然並不是個別廠商或單一事件，衛福部不定期的查訪抽驗已經不足，對於過去曾有不良記錄的案例或異常進口其他地區非醫療型口罩的廠商，相關單位應該更主動積極地進行稽查。

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