小鬼工作爆滿也二話不說接公益！伊甸PO文回顧：謝謝你帶給這世界的愛





▲小鬼黃鴻升當年工作爆滿也二話不說接公益！伊甸PO文回顧：謝謝你帶給這世界的愛。（圖／翻攝自Facebook「AES黃鴻升」、「伊甸基金會」）

記者林育綾／綜合報導

小鬼黃鴻升16日驚傳在家中猝逝，享年36歲，引起演藝圈和各界人士哀慟不捨，對他更是一面倒的正面評價！其中公益團體「伊甸基金會」今（17）日也在臉書轉發小鬼多年前的PO文，提到當時他演藝工作相當繁忙，仍毫不猶豫接下公益大使任務，抽出一整天時間參與拍攝，還寫「謝謝伊甸，讓我的工作有意義。」而伊甸也在如今感動回應，「其實我們更想說：謝謝小鬼，謝謝你的溫暖、謝謝你帶給這世界的愛。你的認真、你的熱情、你的善良、你滿滿的愛，我們會一直記得。」

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▲小鬼黃鴻升當年工作爆滿仍二話不說接公益，伊甸PO文回顧感謝。（圖／翻攝自伊甸基金會臉書）



伊甸基金會轉貼小鬼在2013年的臉書PO文表示，「多年前，在伊甸的邀請下，小鬼黃鴻升毫不猶豫接下公益大使的任務。猶記得當時即便演藝工作繁忙，小鬼仍抽出一整天的時間，挺身參與視覺及影片的拍攝工作，只為了能讓身心障礙朋友的需求被看見、為了能用自己的影響力，讓愛能延續。」

小鬼當時的臉書PO文寫道「謝謝伊甸，讓我的工作有意義。」而如今伊甸回顧此文，「但其實我們更想說：謝謝小鬼，謝謝你的溫暖、謝謝你帶給這世界的愛。你的認真、你的熱情、你的善良、你滿滿的愛，我們會一直記得。」

網友看了也紛紛回覆「謝謝小鬼，雖然至今仍不願意就這樣了。」、「鬼哥的奉獻將永遠留在大家心裡。」、「他會是一個全身發光的天使。謝謝小鬼帶給大眾這麼多歡樂，我們永遠會留念你」、「好正向的一個男孩子，他的愛會永遠傳下去」。

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