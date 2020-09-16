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印媒曝中印軍隊對峙細節！　「飛機坦克掩護」僅距幾百公尺

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▲▼中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中印邊境衝突升溫！《印度經濟時報》14日援引《路透社》的最新報導指出，中印兩國軍人在坦克和飛機的支援下，在班公湖以南70公里長的戰線上陷入持續對峙；在拉達克（Ladakh）的主要城市列城上空，印度戰鬥機整個上午都在飛行，它們的引擎轟鳴著，迴蕩在群山環繞的山谷中。

有印度官員表示，印度方面最擔心的是，中國已經鋪設了用於高速通訊的電纜。這名官員指出，是在班公錯南岸，印度和中國軍隊相距只有幾百公尺。另一位印度政府官員說，印度情報機構在大約1個月前就在班公湖北部發現了類似的電纜。

文章稱，衛星圖像顯示，在班公錯以南的高海拔荒漠地區發現了不尋常的電纜線路。印度專家判斷，這些電纜線路是鋪設在戰壕中的通訊電纜。

印度官員們說，在長期的軍事對峙中，中國的邊境基礎設施建設也很可能發揮了作用。一名前印度軍事情報官員說，電纜具有通訊安全性，以及發送圖片和文件等資料的能力，如果用無線電進行通話，有可能被攔截，而電纜通訊是安全的。

不過，官員們稱，印度軍方仍然依賴無線電通訊，儘管印軍說無線電通訊是經過加密處理的。

印度與中國部隊先前傳出7日在拉達克丘舒爾發生45年來首次在中印實際控制線鳴槍事件。但印度官員爆料，雙方9月初在班公湖一帶發生多起開槍事件，遠比丘舒爾事件更嚴重。

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