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小鬼驟逝！「2020庚子惡年」持續上演　農曆8~12月注意事項大提醒

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小鬼今上午被父親發現陳屍在北投區三合街住處。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

藝人黃鴻升（小鬼）16日上午被父親發現陳屍在北投區三合街住處，警方初步調查發現，小鬼躺臥浴室外，口鼻有略微出血，現場並無打鬥或外力侵入跡象，也沒有藥物或酒瓶等物，有媒體引述醫師看法懷疑是猝死後在浴室跌倒所致，但真正死因仍有待檢警釐清。

 

小鬼死訊傳出後，演藝圈好友包含楊丞琳、炎亞綸、阿緯都感到震驚，命理大師蔡上機在他今年初出版的2020開運天書分析豬年出生運勢，提到須注意突發性，措手不及的血光災難發生，其中包括撞擊或墜落等天災人禍，也要小心筋骨關節或跌打損傷，巧合的是，小鬼72年出生屬豬，恰好不謀而合。

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命理大師蔡上機在他年初新書分析豬年出生運勢，提到須注意突發性，措手不及的血光災難發生，其中包括撞擊或墜落等天災人禍，也要小心筋骨關節或跌打損傷，恰好小鬼也屬豬。（圖引自蔡上機2020開運天書）

蔡上機也對今年下半年的運勢補充幾點看法，他說：庚子年如從歷史經驗而言，是個惡年。古今中外逢庚子年都有重大的災難，或時代的大轉變。從紫微斗數國運命盤來看，庚子年《七殺、文昌化忌》，將造成演藝圈或名人的殞落。

農曆8月要小心有傷害性《風、雨、水、海洋》災難，或《婚姻、家庭、親子》人倫的不幸事件發生。到了農曆9月份，小心金錢與情色的社會事件發生。農曆10月，注意藝人或名人落難蒙難。或有金融、股市、掏空、經濟犯罪等不法的問題發生。

對於川普競選總統投票的11月間，到美國總統選完的農曆11月這中間，中美兩國南海的軍事衝突，最為緊張強烈，不排除差搶走火，或蓄意挑釁引發的軍事衝突事端。同時也會引發台海、兩韓、日本等周邊國家，及全球一時的恐慌，和國際金融經濟黃金石油股市的撼動，但最後算是有驚無險！

此外，農曆12月，注意有《土地、地震的災難》，在農曆8月之後到除夕之前，《台股》恐有殺破《萬點》的機會。

2020庚子年祈福護運方法要經常接觸、觀看、穿著，2020《生氣》的能量，五行《屬土》的《黃色，黃金色》的物質，多吃天然黃色食物，以消災解厄，並帶來好運。可以配戴天然黃色水晶，在房間裡的2020年《生氣》方位《西北方，南方》其一位置，擺設帶有磁場能量的黃色物件，例如《活體黃色蘭花，天然黃色礦石，黃色陶瓷》等。


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