　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菅義偉20人內閣名單出爐！安倍胞弟首入閣...8人續任原職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲菅義偉當選自民黨新任黨魁，將成為下屆日本首相。（圖／路透）

▲菅義偉當選自民黨新任黨魁，將成為下屆日本首相。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三稍早正式內閣總辭，結束7年8個月的任期，自民黨新任黨魁菅義偉與其內閣預計於16日正式上任，如今內閣名單出爐，將由原厚生勞動大臣加藤勝信擔任官房長官一職，副首相與財務大臣則繼續由經驗豐富的麻生太郎續任。

菅義偉14日當選自民黨總裁後表示， 他將會承接安倍政府的相關政策，並組織真正為民服務的內閣。菅義偉預計將於16日下午的參眾兩院本會議被指名為日本第99屆首相，並即刻進行組閣，此後在皇居接受首相任命式與閣僚認證式後，新內閣正式上任。以下為您整理最新出爐的菅義偉內閣20人名單。

【菅義偉內閣名單】

●官房長官：加藤勝信（原厚生勞動大臣）
●副首相兼任財務大臣：麻生太郎（續任）
●外務大臣：茂木敏充（續任）
●文部科學大臣：荻生田光一（續任）
●經濟產業大臣：梶山弘志（續任）
●環境大臣：小泉進次郎（續任，前首相小泉純一郎次子）
●東京奧運擔當大臣：橋本聖子（續任）
●經濟再生大臣：西村康稔（續任）
●國土交通大臣：赤羽一嘉（續任，公明黨）
●總務大臣：武田良太（原國家公安委員長）
●行政改革擔當大臣：河野太郎（原防衛大臣）
●法務大臣：上川陽子
●厚生勞動大臣：田村憲久
●國安公安委員長：小此木八郎
●數位大臣：平井卓也（新設）
●農林水產大臣：野上浩太郎
●防衛大臣：岸信夫（安倍晉三胞弟）
●復興大臣：平澤勝榮
●一億總活躍大臣：坂本哲志
●大阪世博擔當大臣：井上信治元（新設）

▲▼菅義偉、安倍晉三,新任自民黨黨魁。（圖／路透）

▲安倍晉三與菅義偉。（圖／路透）

現年71歲的菅義偉14日下午以377票的高票打敗對手石破茂、岸田文雄，當選自民黨新任總裁，預計將成為接任安倍晉三的下一任日本首相。他在宣布當選感言時表示，自己出身於秋田農家，沒有地緣背景也沒有血緣背景，就這樣進入了政壇，可以說是「從零開始」，未來他將會傾注自身的力量，為日本以及全國民效力。菅義偉也承諾，當選首相後，將會承接安倍晉三的志業，努力推動相關政策，並組成一個為人民服務的內閣。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
高爾宣被爆霸凌高中同學！「強脫衣物+拍裸片流傳」本人回應了
最美魚販「拒絕行房」慘被分手！男友劈腿吐實：光牽手就有反應
爆酒駕曖昧女助理！郁方富商老公還原真相
屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉
快訊／操演翻艇意外再添1死　中士搶救76天亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

口罩商群聚感染激增！南韓日增113例染疫...政府急推「線上掃墓」

川普曾想「暗殺」敘利亞總統：他x的幹掉他！　結果遭國防長阻止

波頓回憶錄「惹火川普」被控洩密！　美司法部展開刑事調查

美新總統最棘手問題！中美角力轉「南海抗衡戰」　九段線爭議一次看

老伴死了好孤獨！　75歲男絕望刊廣告「找人說話」：電話從沒響過

WTO判決僅是中國「書面」勝利！　彭博：不會改變「美國優先」政策

菅義偉20人內閣名單出爐！安倍胞弟首入閣...8人續任原職

期盼金正恩重回談判桌！蓬佩奧「超樂觀」：仍致力與北韓協商

17歲少女「假訂披薩」誘外送員上門！發狠開槍斃了他　男友也慘死

平安夜踢打4歲兒到腸破裂　「整晚丟著等死」狠媽堅稱無罪3年

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

口罩商群聚感染激增！南韓日增113例染疫...政府急推「線上掃墓」

川普曾想「暗殺」敘利亞總統：他x的幹掉他！　結果遭國防長阻止

波頓回憶錄「惹火川普」被控洩密！　美司法部展開刑事調查

美新總統最棘手問題！中美角力轉「南海抗衡戰」　九段線爭議一次看

老伴死了好孤獨！　75歲男絕望刊廣告「找人說話」：電話從沒響過

WTO判決僅是中國「書面」勝利！　彭博：不會改變「美國優先」政策

菅義偉20人內閣名單出爐！安倍胞弟首入閣...8人續任原職

期盼金正恩重回談判桌！蓬佩奧「超樂觀」：仍致力與北韓協商

17歲少女「假訂披薩」誘外送員上門！發狠開槍斃了他　男友也慘死

平安夜踢打4歲兒到腸破裂　「整晚丟著等死」狠媽堅稱無罪3年

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證　心電圖功能可正式在台使用

酷男戴時髦「蟒蛇口罩」搭公車　他驚嚇目睹：口罩爬到到扶手上

下課時間禁管學生！國中校長嘆：教師會無所適從、盼育部收回成命

台8月出口大陸佔總額46.39%創新高　兩岸1至8月貿易額達4.76兆

大貓熊「圓寶」揮四肢游泳原地打轉　媽媽半夜拖牠宿營

中職／兄弟隊史2000轟今將產生　誰會轟出去？

台灣之星推「終身吃到飽」月租60元！帶長輩申辦...1規定掀論戰

第2天上幼兒園「兒子真實反應」　老爸哭：玻璃心碎了！媽隔空笑炸

假扮通靈師誘老婆閨蜜「合體改運」　人夫再掰：念咒就能忘記一切

台南七股太陽能光電場所傳火警　貨櫃起火幸未釀災

國際熱門新聞

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

1少年田裡午睡　收割機直接絞爛

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

即／安倍內閣正式總辭！59秒影片感動道別

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」

妓女變嗜血祭司　阿茲特克血祭揭密

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果漲幅縮

華郵副總編：李雪主地位比金與正高

更多熱門

相關新聞

盼金正恩重回談判桌！蓬佩奧對北韓態度「超樂觀」

盼金正恩重回談判桌！蓬佩奧對北韓態度「超樂觀」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間15日表示，雖然美國與北韓（朝鮮）關係維持膠著狀態，然而在去核化議題協商上，美國政府正進行相當程度上的努力，不管是與日韓等同盟國家、還是與北韓當局等；對於是否能成功讓北韓當局回歸談判桌，則是呈現出樂觀的態度。

母踢打4歲兒腸破裂　丟整晚等死

母踢打4歲兒腸破裂　丟整晚等死

「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

「親台派」岸信夫任新內閣　日台安全合作引關注

看不見車尾燈！金正恩視察災區讚軍隊：創造奇蹟

看不見車尾燈！金正恩視察災區讚軍隊：創造奇蹟

即／安倍內閣正式總辭！59秒影片感動道別

即／安倍內閣正式總辭！59秒影片感動道別

關鍵字：

日韓要聞菅義偉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

郁方小開老公「黏女助理輪流酒駕」

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

Apple Watch SE入手價不到1萬元

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面