與警犬隊合照！小鬼穿球衣「帥炸身影」曝　中市警局慟：上月才見

▲小鬼上月與警犬合影。（圖／翻攝自TCPB 局長室）



記者黃可昀／綜合報導

小鬼黃鴻升16日被發現陳屍在北投住家，事發前一天還在Instagram發布限時動態，意外發生的太過突然，演藝圈好友與粉絲都無法接受現實。台中市政府警察局稍早也PO哀悼文，悲痛地說上個月才見面，「如今與大家天人永隔了…」，實在震驚又難過。

台中市政府警察局在臉書粉專PO出照片，小鬼穿著球衣蹲在地上，手裡牽著一隻大型警犬，露出酷帥的表情看向鏡頭，當時他到球場為兄弟象開球，在休息室遇到警犬隊的毛孩，於是拍下這張照片留作紀念，沒想到與毛孩的合照竟然是在這種狀況下曝光，中市警局們都相當惋惜，悲傷寫下「願黃鴻升先生安息，R.I.P」，更在留言處激動表示，「真的不能接受！！！」

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▲中市警局也表達哀痛。（圖／翻攝自TCPB 局長室）



網友紛紛在底下哀悼，「真的好傷心⋯手機裡還留著當時他為兄弟開球的照片」、「超級難過的，很認真的藝人，肯這樣放下偶像心態跟著上山下海這樣操」、再次驗證一句話...沒人知道明天跟意外哪個會先到」、「無法相信一個陽光大男孩突然就走了」。

據了解，小鬼被發現時是倒臥在地，洗澡水都已經放好，褲子也脫到一半，冷氣、電視都還開著，一切發生得毫無預警，目前檢察官初步相驗表示，「可排除外力介入」，但確切的死因必須解剖後才可得知，家屬稍早也已經同意解剖。