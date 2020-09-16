黃鴻升驟逝前2天留「下周一見」食言了　粉絲崩潰：不是說好了嗎

▲小鬼（黃鴻升）。（圖／記者林彥君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

小鬼（黃鴻升）今（16）日驚傳在北投區住處過世，警消人員抵達現場後發現，小鬼已經倒臥在臥室地面，呈現屍僵的狀態，享年36歲，經紀人稍早也已證實此事。小鬼前天才主持蝦皮直播《聊聊大明星》，並留言寫下「下周一見」；豈料這次竟食言了，讓大票粉絲崩潰，「不是說好下周一見嗎？」

小鬼和關韶文同為蝦皮直播《聊聊大明星》的主持人，兩人14日才與來賓竇智孔一同「暢談育兒觀」。自詡是孩子王的小鬼與超級奶爸竇智孔展開對決，現場畫面幼稚卻好笑，兩人也被小朋友搞到快崩潰，截至目前為止，一共累積了29萬次的觀看次數。

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▲小鬼認真主持節目。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）

直播尾聲，小鬼留言寫道「不見不散喔」、「大家再見～～掰掰」、「我們下周一再見囉」。豈料今日卻傳出噩耗，讓小鬼只能對粉絲食言，無法再次現身節目，而大票粉絲也湧入留言處，寫下自己不捨的心情。

▲▼粉絲不捨留言。（圖／翻攝自Facebook／AES黃鴻升）

粉絲們難掩激動情緒，紛紛不捨表示，「不是說好下週一見嗎」、「太突然了，一路好走鬼哥」、「你不要躲了」、「不敢相信」、「無法接受」、「永遠沒有下周一了」、「認真敬業的美好態度會長存人間」、「你騙人」、「怎麼可以這樣道別」、「是假的對吧」、「我不能接受，是玩笑吧」、「愛你的人都崩潰了」、「不是不見不散嗎」。