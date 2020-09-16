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小鬼猝逝！唐綺陽4月曾提醒「2020三大衝擊」：9月最後一波

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網搜小組／鄺郁庭報導

2020每個月都發生讓人震驚的事件，今（16）日更爆出小鬼（黃鴻升）在住處過世。國師唐綺陽今年4月就曾開直播預言，指出2020年會有3波「木冥合相」的衝擊，第一波是在3月至4月5號，第二波則是6月，最後一波則是9～10月左右。唐綺陽直言「2020有它的使命」，地球要轉體質、人類也要轉體質，「這是一個考驗。」

唐綺陽4月直播時曾表示，今年會有3波「木冥」，第一波就是當時正在經歷的新冠肺炎，她提醒大家要深深記住當下正在汲取的教訓，因為跟之後的衝擊說不定有關。唐綺陽馬上表示，6月會再一次木冥，這次則是走「逆行路線」的木冥，意思代表「被追究」，也就是如果在3、4月措不及防時做的決定，可能在6月會被追究。

唐綺陽也在直播中提到，「2020年有它的使命，這個使命就是，地球要轉體質，人類也要轉體質，然後它來得很急很快，僅此而已。」她直言，人類已經過了很長一段舒適的日子，所以這些衝擊對人們來說是項考驗，「今年之內，我們都在這個恐懼的籠罩內」，而且要等到12月它才會走。

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對於衝擊，唐綺陽建議大家要重新設計生活模式，所以心靈豐富度很重要，「一個心靈越豐富，一個越能獨處的人，你越能通過這次的考驗」，並且很清楚現在發生什麼事，「所以即便你是受災戶，也許你的親人發生什麼事情，或是你的朋友發生什麼事情，生命財產受到一些損失，你可能也比較容易開悟。」

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