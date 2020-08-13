落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

▲台北村落之聲徵文，邀請民眾分享「共享」經驗，落實共享精神。（圖／翻攝自台北村落之聲Village Taipei）

實習記者莊子誼／綜合報導

近年來「共享」一詞頻繁出現在生活中，共享經濟也隨之崛起，然而台北村落之聲認為，共享城市的內涵不僅只於共享經濟，因此將於8月15日起連續2個週末，舉辦4場「共享城市」系列講座，邀請4位不同領域的學者帶領大家探討共享的更多可能性。

「台北村落之聲」是自2010年起由臺北市都市更新處建置的都市再生線上互動平台，民眾能透過趣味知性的內容進一步了解城市議題。除了知性內容以外，亦依據不同年度主題辦理實體及線上的串聯行動，帶領民眾一同針對當代議題進行延伸思考。

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今年依「共享城市」年度主題辦理系列講座，自8月15日起連續2個週末，舉辦4場「共享城市」系列講座，從淺顯卻不失專業的角度解析「共享」與「分享」的差異，讓大家探討城市如何透過共享的方式，創造更多互助合作的效益，藉此啟發大眾對共享的想像！

每場講座將依「社會環境」、「經濟活動」、「都市計畫」及「生活風格」等主題，分別邀請台大社會學系曾嬿芬教授、政大經濟學系莊奕琦教授、台大建築與鄉城研究所黃麗玲副教授及台大創新設計學院黃書緯老師等四位不同領域的重量級專家學者擔任演講人。

本次共享城市系列講座也將以影像及文字側寫的方式進行紀錄，並於活動結束後納入都市再生議題資料庫，在疫情期間打破時空限制，讓所有市民皆能透過台北村落之聲共享每場講座，呼應多元共享的精神。

值得一提的是，台北村落之聲也發起徵文活動，邀請大家分享自己的共享經驗，即日起至8月31日皆可投稿，將於徵文結束後一周內抽出紀念小物，並公告於臉書。