燦坤害命！維修裝啞送回瑕疵品　問題除濕機自燃燒死阿嬤

▲阿國家中的除濕機自燃導致火災，造成7旬老母逃生不及喪命，他至今仍難以走出喪母之痛。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

宜蘭縣壯圍鄉某民宅今年3月慘遭祝融，7旬林姓阿嬤被惡火吞噬，留給家屬無限哀慟，死者兒子阿國（化名）控訴，火災因除濕機自燃導致，該除濕機是燦坤公司代理製造並銷售的機型，2011年就被宣告召回，燦坤卻未致電通知，連2017年送修時都沒提醒消費者，一連串疏失導致這起悲劇，燦坤至今不聞不問，連林姓阿嬤喪禮都未登府致意，讓家屬難以接受，希望燦坤能還他們一個公道。

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本刊日前在阿國的帶領下重回火災現場，各式家電家具遭燒成廢品，地板已被滿滿的灰燼覆蓋，曾經溫暖的家如今焦黑一片、宛如廢墟，重返發現母親遺體的孝親房時，阿國不禁悲從中來，至今仍無法接受最愛的母親在驚嚇和恐懼中離世。

這起悲劇要追溯今年3月9日下午2時許，林姓阿嬤當時剛拿完信件，正在房中聽收音機，客廳卻突然起火燃燒，阿國趕回家中時已濃煙密布，他試圖入內救母被消防員勸下，阿嬤被發現時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，火調報告更顯示，是除濕機自燃導致這起悲劇。

▲阿國夫妻對母親極為孝順，每年生日都會為她慶祝，原本期待能帶母親玩遍大江南北，如今只剩下心痛和遺憾。

據悉，該款除濕機是燦坤自有品牌「Fujimaru」製造銷售的「FJ-5902」機型，一台要價上萬元，卻因「壓縮機運轉電容長期運轉中，插接端子鬆動，導致瞬間電流不穩、頻率變化、電容過熱爆開，持續運轉產生煙霧現像，導致影響內部相關素材和零件異常」，而有自燃的高度風險，2011年初被宣告召回。

經濟部標檢局要求業者除在網路和賣場張貼告示外，應「主動積極通知購買所屬瑕疵除濕機的民眾」，更該加強內部員工訓練，若買家送修的機具屬於該被回收的機種時，應一併處理瑕疵問題。

「我們家從沒有接到電話，連同型號商品送修時都沒人提醒。」阿國表示，賣場留有自家聯絡方式，但自己不曾收到相關通知，2017年5月時，阿國還將同款除濕機送修，門市人員收取300元檢測運費後又將商品載回，沒有提到隻字片語的召回警告，直到火災發生才知道家中竟安裝著不定時炸藥。

▲阿國控訴，曾在2017年5月時曾將同款除溼機送修，燦坤卻僅收取300元檢驗費後再將原機載回，隻字未提召回事項。

阿國提到，燦坤在案發至今從未上門道歉關心，更不曾到母親的靈堂捻香致意，僅透過台南標檢局表示有「誠意」協商，此後卻翻臉不認人，表示起火的除濕機已燒得焦黑，如何能證明是他家產品，敷衍態度等同讓家屬承受二度傷害，如今已向燦坤提出告訴，希望他們能出來面對。

燦坤總公司發言人王友良強調，造成火災的機種已經停止生產和販售，瑕疵除濕機也有照程序召回，但他卻無法解釋為何還有問題商品流落在外？記者追問目前回收多少台除濕機？他指自己不在辦公室，手邊沒有相關資料，對於火警造成老婦人命喪火窟一事，則表示仍在與家屬溝通中，隨後稱手上還有其他工作便掛斷電話。

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