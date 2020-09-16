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iPad Air在開機鍵上加「超實用功能」！果粉狂喊：iPhone也要

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▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲iPad Air（2020）處理器搶在iPhone 12系列新機發表前，率先搭載了A14處理器。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果發表會今（16）日登場，這次的發表會Apple一次更新了iPad與iPad Air兩款平板產品，其中iPad Air將Touch ID 指紋感測整合在側邊的開機鍵上，讓不少果粉希望新iPhone也能有這項功能。

蘋果公司2018年後推出的iPhone都沒有搭載指紋辨識（Touch ID），全改用臉部辨識（Face ID），但不少使用者認為指紋辨識還是有存在的必要，特別是今年又受疫情影響，出門時戴著口罩，要以臉部辨識解鎖手機並不方便。

▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲iPad Air整合Touch ID在開機鍵。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

今日蘋果宣布新iPad Air將Touch ID整合在側邊的開機鍵上，讓不少果粉歡呼「看到iPhone也有Touch ID的機會！」希望能運用在未來的iPhone上。蘋果也表示，想試著在iPhone的螢幕上整合Touch ID，但目前較新款的iPhone用戶仍只能透過Face ID 解鎖。

iPad Air（2020）處理器搶在iPhone 12系列新機發表前，率先搭載了A14處理器，成為今日發表會上的一大亮點，這次新iPad Air不支援Face ID，而是採用Touch ID確保用戶安全性，且一改先前的Lightning充電埠，改採USB-C接口。

▼iPad Air售價為599美元，台灣售價18,900元起。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）
▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

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