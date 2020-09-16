台灣最大毒王「正面高清照」曝！夾腳拖全身地攤貨　檳榔讓他露餡

圖、文／鏡週刊

檢警日前在屏東漁船查獲價值百億元的海洛因等毒品，震驚社會，直通金三角毒窟的全台最大咖毒王黃大彰終於遭起訴。本刊調查，檢警聯手偵破黃大彰組成的運毒體系，過程極為曲折，黃為逃避查緝，共設4層斷點，每層人員聯絡都以綽號相稱，不知彼此的真實身分，且以加密手機通訊，聯繫完即換手機，藉此躲避司法人員查緝。

▲黃大彰平常愛穿T恤、牛仔褲及夾腳拖逛大賣場，與鄰家大叔沒兩樣。（圖／鏡週刊提供，下同）

連走私漁船到菲律賓外海接駁毒品前，黃還會臨時更換經緯度，改變運毒海域，最後再以1張百元美鈔當金鑰，確認身分無誤才交貨。不過，黃大彰萬萬沒想到，自己因愛吃檳榔的習慣洩了底，遭檢警意外掌握，循線活逮。

但毒梟百密一疏，遭檢警突破運毒密碼，一舉瓦解台灣最大的運毒集團，緝毒過程峰迴路轉、驚心動魄，猶如電影《門徒》翻版。

一名專案小組成員透露，號稱祖師爺級的國際大毒梟黃大彰，為了躲避查緝，設了多處斷點，且他從不養船隊運毒，僅靠著一張臉就能直驅金三角，但長相從未曝光。本刊透過管道取得黃的近照，只見他其貌不揚、身材瘦小且微禿，打扮十分樸素，全身上下沒有名牌，平日愛穿大賣場或地攤賣的T恤，配搭牛仔褲及夾腳拖，看似鄰家大叔。

此外，黃出入極為低調，以國產TIIDA小房車或老機車代步，一餐只花不到百元打發，沒有毒品前科，也不吸毒，表面上靠投資魚塭養魚維生，實際上是藉此尋覓適合的船東走私，名下沒有太多的財產，帳戶資金也不多。

就連他在高雄市三民區的大廈住處，也是16年屋齡的中古屋，4房2廳2衛格局加上停車位共46坪，現值不到7百萬元，讓人無法聯想與大毒梟有關。沒想到，他心思縝密，卻因為嗜吃檳榔露了餡。

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