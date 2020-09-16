「台南王爺」鬼門關突下令：4生肖21:30後勿出門！　上千信眾嚇壞

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鬼門關顯靈！「台南王爺」突下令警告：4生肖21:30後勿出門　上千信眾嚇壞

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▲▼台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）

▲台南府城普濟殿為台灣最早的王爺廟。（圖／取自「府城普濟殿」臉書粉絲團）

記者許力方／綜合報導

農曆鬼月民間傳說有許多禁忌，9月16日正逢鬼門關，部分地方神明會出動夜巡，揪出「逾假未歸」的好兄弟。台灣最早的王爺廟、台南府城普濟殿「威靈王」池王爺近日也提出警示，生肖屬兔、馬、狗、豬的人，今晚9時30後不要在外逗留，且農曆8月運勢較低。上千信眾看了嚇壞，紛紛轉發提醒親友。

「威靈王」池王爺15日晚間給出廟方警示，生肖屬兔、馬、狗、豬，這4個生肖的人，16日晚間也就是農曆7月29日（鬼門關）晚上9時30分已後不要在外面逗留。廟方隨即公告在臉書粉絲團，引發大批信眾轉發、互相提醒，就怕「寧可信其有，不可信其無」。

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事實上，威靈王於13日晚間就有公告警示兔、馬、狗、豬4生肖的信眾應於農曆8月1日至廟口拜拜，「話少說，事多做，好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及。」廟方解釋，王爺之所以會這樣交代，是因為這4個生肖在農曆8月份運勢會比較低，所以8月份如果有空，儘量能到廟口拜拜走走。

▲▼台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）

據了解，府城普濟殿創建至今已有350多年歷史，是台灣最早的王爺廟，創建之初，原為木造觀音佛寺，取「慈航普渡眾生」之意，命名「普濟寺」，主神為觀音佛祖。明末時府城門禁甚嚴，普濟寺位處府城大西門外側，常有商賈旅人因錯失進城時間寄宿，其中有一同安人渡海來台借住，隨身奉有池府千歲神像一尊，因故留祀於殿內，池王爺入祀後，因神明威靈顯赫而香火日盛、信眾漸多，逐漸成為寺廟主神，使「普濟寺」改稱為「普濟廟」。

後來約在清初時，由當地郊商鳩資擴建，成為台南市內第一座王爺廟，明寧靖王朱術桂常駕此廟遊賞，故賜名為「普濟殿」，且因感受到池府王爺的靈感，特敕封為「威靈王」，為台灣唯一受封池府千歲，也被稱作首台威靈王祖廟。

適逢鬼月，神明不辦事給「方便」，今（16日）正是農曆7月29日鬼門關，好兄弟將收假返回陰間，各地城隍廟都會舉辦祭祀活動，備好供品送別，命理師周映君就說，剛好今年鬼門關也是地藏王菩薩誕辰，民眾拜拜要多準備一份素果祭祀地藏王菩薩，再來拜普渡公，供品只需準備3樣當季的水果。

祭拜好兄弟方面，周映君則指盡量以乾料、方便攜帶的物品為主，像是泡麵、罐頭之類，也可以準備米、油、鹽等，讓祂們可以帶回去，之後可以自己料理。拜拜時也有禁忌，千萬不能說到「我們明年再見」、「明年再幫你們準備」等關鍵字；有掛普渡燈的人家，也要記得燒掉或收起來，在明年6月前保平安。

▲▼台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）

▲▼台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）

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