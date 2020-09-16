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24歲男被開單不爽！放火燒烏日派出所　檢察官火大起訴

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鄭嫌火燒派出所，被台中地檢署提起公訴。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

住在台中市的鄭姓男子，因為被員警開罰單，發生口角，心生不滿，竟然預謀騎著遮住車牌的機車，趁警方忙碌時，將汽油潑灑在烏日派出所警用停車格與水泥台階上，點燃縱火，趁亂逃逸，幸好警方及時撲滅火勢，未釀成災，該所員警隨即調閱監視器，在6小時之內逮捕鄭嫌，移送法辦，全案偵結，檢方依公共危險罪起訴。

檢方指出，24歲的鄭男，被開罰單後與執法員警齟齬，他心生怨懟，於6月23日晚間8點多，先以膠水將白紙黏在車牌上，再騎著去台中市大肚區某家加油站購買8.6公升汽油，然後攜帶汽油到烏日分局烏日派出所，伺機縱火。

9點多，他見派出所交班時，員警相當忙碌，趁機在警用機車停車格與派出所的水泥階梯上潑灑汽油，點燃縱火後連忙逃逸，火光一起，員警迅速撲滅，未釀成災，但也讓他趁亂兔脫。

警方立刻調閱監視器錄影帶，在6個小時之內逮捕鄭嫌，訊後依違反公共危險罪移送台中地檢署偵辦，檢察官指出，鄭男僅因不滿員警執法，就在派出所前潑灑汽油縱火，企圖讓值班員警、不特定公眾心生畏懼。

而且，他預謀已久，逃逸後立刻變裝，丟棄作案衣物，並找不知情朋友將他作案的機車騎走，其犯罪計畫十分縝密，挑戰公權力的企圖昭然若揭，不應輕縱，檢察官依公共危險罪提起公訴，並建請院方，不宜量刑過低，以平衡刑罰應報、預防及社會復歸的綜合目的。


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