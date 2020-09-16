張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E.連帽外套專注力爆棚！時尚剪裁加持　引領運動潮穿搭

▲「氣質女神」張鈞甯及「台灣最速男」楊俊瀚有自己的處世心法，以百分百專注勇敢迎接未來挑戰。（圖／adidas提供，下同）

消費中心／綜合報導

身處資訊紊亂、萬事唯快不破的時代，即使是男女神、各領域名人的成敗表現都被網友用放大鏡檢視，面對變動環境、外界紛擾，「氣質女神」張鈞甯及「台灣最速男」楊俊瀚有自己一套的處世心法：堅定自己的步伐，全心投入、專注於自己的熱情所在，而這種無畏改變的堅定態度正是新一季adidas Z.N.E.連帽外套的核心價值，鼓勵所有正在努力實踐夢想的你，以百分百的專注，投注於自己熱愛的領域，持續鍛鍊、做好準備就能蓄勢待發面對未來，為自己創造卓越成長及改變。

堅持跑步13年、屢次挑戰衝突感新角色 張鈞甯嶄露絕對專注態度

有著上天眷顧的美麗，又有來自書香世家的優雅氣質，張鈞甯卻不甘於此，她曾在媒體專訪時表示，很多人以為她只是個漂亮、命好的女人，但她不急著解釋，反而用行動證明其實她很有企圖心，從來不輕易放棄想堅持的事。像是投入馬拉松一跑就是13年，張鈞甯已把興趣當作志業，一再追尋自我突破，而在工作上更是屢屢挑戰最難的角色，不怕為新戲付出與犧牲，女神骨子裡有著「女漢子」的那一面，就像adidas Z.N.E.系列所展現的無懼改變、勇於迎接未來挑戰，為熱情百分百專注的精神！

一改過去氣質長髮形象，女神張鈞甯近期換上一頭俐落短髮、綁上辮子頭，穿上adidas 2020全新Z.N.E.系列，以一身全黑LOOK內搭潮流感十足的螢光橘，展現女神強大氣場。熱愛運動的她穿著Z.N.E.連帽外套，標誌性連帽設計有助於阻絕外界紛擾與喧鬧，讓女神面對外界風暴依舊能持續專注自身、逐步成長，採用太空混棉結合100%回收塑料打造的PRIMEGREEN環保紗線，不僅輕巧保暖，也呼應張鈞甯對環保的投入。外套兩邊式拉鍊可展現多樣穿搭，搭配後側下襬兩折式設計，還可凸顯女神傲人的修長身型比例；胸前經典白色Logo線條延伸至手臂蝙蝠袖設計，以最時髦的廓型曲線修飾手臂線條，又可提供舒適的移動空間，讓女神隨時站穩時尚浪潮，展現自信風采。下身則搭配Z.N.E.同系列黑色長褲，縮口的褲腳設計可拉至小腿肚帶來不同穿搭變化，回應女神身處各種挑戰皆可處變不驚，持續前進專注達陣的信念。

楊俊瀚扛「台灣最速男」封號堅持不怠惰！Ready for Change輸贏沒在怕

田徑運動員楊俊瀚身上扛著「台灣最速男」封號，這個超巨光環無疑是榮耀也是沉重的壓力，但他從不因此而驕傲自負，熱愛跑步的他，即使東京奧運因疫情延期，仍勉勵自己堅持把每一天的鍛鍊都做到位，全力以赴迎接一次次上場的競速衝刺，持續跑在自己的天賦上。

曾經歷雨大到睜不開眼睛仍堅持到底、安全完賽，在賽場上受傷後熬過養傷期、重建心理狀態準備重返榮耀，卻在今年遇疫情影響奧運大會宣布延期…等，儘管每次起跑可能發生始料未及的困境，楊俊瀚始終正向面對，贏了接受眾人喝采，輸了也不氣餒，面對外界眼光，他有自己的一套調適心法：專注於自己的熱情所在，只要做好準備，就可以無所畏懼面對未來一切未知的挑戰，Ready for Change！這樣的專注態度也跟adidas Z.N.E.的精神不謀而合。

在運動戰場上，只有保持專注才能持續突破自我，楊俊瀚穿上全新adidas Z.N.E.系列連帽外套滿足日常及賽前穿著，想緩和比賽前的浮躁心情，只需戴上帽子就可阻絕外界紛擾，全心投入自身的世界，專注醞釀下一刻的驚人爆發力。adidas Z.N.E.連帽外套採用太空混棉結合PRIMEGREEN環保紗線，再透過工程雙面針織工法帶來保暖、輕巧與透氣三者並兼的穿著感受，並以經典黑白撞色拼接呈現低調卻又不失態度的時尚搭配，讓短跑男神楊俊瀚大顯運動時尚氣場。adidas Z.N.E.系列寬鬆的剪裁設計讓楊俊瀚即使在暖身也可恣意擺動，不受任何動作的拘束，下身搭配黑白兩色拼接長褲，簡單俐落又能修飾身形、時尚感十足，加上左右及後側拉鍊口袋設計，更為運動服裝的實穿性加分。

儘管在各自的領域上已有非凡成就，張鈞甯及楊俊瀚仍持續努力不輟的累積實力，專注眼前的任務，以強烈意志去拼搏未來無限量的可能，因為他們都相信機會是留給準備好的人，唯有先蹲低才能跳的高，誠如adidas Z.N.E.系列的核心精神，專注目標並努力達陣，唯有投入真心所愛的事物，才能戰勝外界紛擾，無懼改變、按照自己的節奏堅持到最後，以Ready for Change的態度，持續開創自己的新篇章。

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