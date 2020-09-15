川普表態：F-35戰機賣給阿聯　是個富裕的國家「沒問題啊」

▲川普表態，F-35賣給阿聯大公國完全沒有問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

阿拉伯聯合大公國與以色列關係正常化之後，傳出川普政府有意將F-35隱形戰鬥機，出售給阿聯大公國作為「獎賞」。美國總統川普對此公開表態，直言F-35賣給阿聯大公國「沒問題啊」。

川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，阿聯很高程度上是個非常富裕的國家，出售F-35「我個人覺得沒問題啊」願意對其他中東國家出售跟以色列相同的武器系統，因為中東地區國家的財富可以負擔，這有助於美國以及美國的就業機會。

川普說，他的策略是與其他中東國家締結條約，推動以色列人與巴勒斯坦人達成和平協議。

▲阿聯大公國願意與以色列關係正常化，條件之一可能是美國必須出售F-35。（圖／達志影像／美聯社）



不過先前以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表態，儘管以色列與阿聯達成了歷史性的和解，但是還是反對美國向阿聯軍售。不過有報導稱，川普政府促進阿聯對以色列關係正常化的協議，就是出售先進的美式武器。

以色列和阿聯8月一致同意關係完全正常化。在與美國的三方聯合聲明中稱，以色列根據與阿聯達成的協議條款，將暫時推遲將其主權擴大到約旦河西岸領土的決定。

在最近幾周，以色列和阿聯酋還將簽署在投資、旅遊、直航、安全、電信等領域的一系列協議。巴勒斯坦領導層宣佈其堅決不接受和譴責三方協議。

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