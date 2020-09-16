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大陸發射火箭點名飛越「台灣上空」　陸專家冷回：沒必要擴大解讀

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▲▼中國發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博）

▲中國發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中國昨（15）日成功在黃海發射一枚長征十一號海射運載火箭，以「一箭九星」方式發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星送入預定軌道，但大陸自媒體「CHINA航天」卻強調，該枚火箭「要從中國台灣島上空飛過呀」，還放上兩個偷笑的表情符號。但不少陸媒或專家對此卻認為台灣方面小題大做，經過台灣上空是正常現象。

▲▼中國發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博）

「CHINA航天」在微博透露，15日9時20分左右，將在黃海海域用長征十一號 HY2運載火箭，以「一箭九星」方式發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星，並表示會「從中國台灣島上空飛過」，文末還加了兩個「偷笑」的表情符號。

對此，國防部15日表示，國軍聯合情監偵作為，都有充分的掌握，並適切應處。不過，中國官媒《環球時報》卻認為，此張軌跡示意圖是由外國網友繪製的，並非官方發布，「台灣方面對於一張網傳圖的表現就如此緊張，未免有點太小題大做。」

▲▼中國發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博）

大陸軍事專家宋忠平則指出，「高分衛星本身就是遙感衛星，採用極地軌道發射方式，必然會向南打，經過台灣上空也就很正常，或者說是一種軌道設計的巧合，這個問題應該從技術的角度來解讀，而不是從政治的角度來解讀。」

宋忠平表示，「中國的各類衛星，尤其是遙感衛星對台灣全境進行這種遙感照拍早就做到了，根本不需要通過這次發射來顯現這個能力，這個能力根本就不是什麼比較高新的技術，所以也沒有必要去把這個問題擴大化的來解讀。」

▲▼中國發射長征火箭，飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／翻攝微博）

另一名軍事專家王雲飛也強調，這次發射是正常的商用衛星發射，只要從東海、黃海、南海發射，都會經過其他國家和地區，今天長征火箭的飛越的地區，不只包含台灣，也橫跨了印尼全境。

王雲飛說，當然在軍事層面，這次發射凸顯了大陸軍事發展水平的提高，但大陸不會藉衛星火箭發射來針對或挑釁其他國家或地區，不管是台灣當局或美日都不應有對號入座的設想。

▲▼陸成功於黃海發射長征火箭　飛行路徑疑「穿越台灣上空」。（圖／新華視點）

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