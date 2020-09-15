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粉專業配108萬全捐基隆資源班...愛心師遭檢舉！她嘆：考績減半也值得

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▲洋蔥業配108萬元全捐基隆資源班 國小師10萬粉絲力挺懲處3萬元值得。（圖／翻攝自「神老師&神媽咪」臉書粉專）

▲洋蔥業配108萬元全捐基隆資源班，國小師10萬粉絲力挺懲處3萬元值得。（圖／翻攝自「神老師&神媽咪」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

擁有10多萬粉絲的基隆市《神老師&神媽咪》臉書粉專，經營者是基隆市長樂國小老師沈雅琪，因為經常分享教學經驗，以及高人氣，所以很多廠商找她業配，業配所得，皆由沈雅琪老師指定捐助學校資源班，2019年10月開始到2020年9月總共捐助108萬元。沒想到，最近有人向教育部檢舉兼職。沈老師表示，如果違規了，年度考績乙等獎金剩一半，少了3萬元！但可以換108萬元，她覺得很值得，會繼續做，但會調整一下做法。

沈雅琪老師慎重表示，她從沒有收過廠商業配現金，與廠商洽談時，就會直接把需要捐助的學校帳戶，直接請廠商匯到學校。獲知被檢舉時，她沒有生氣和難過，只是擔心以後會影響後續捐助的學校，沒有拿到錢跟她申請的學校計畫。

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她臉書粉絲頁有10多萬人，很多廠商找她業配，沈雅琪說，她是請業配的費用直接捐到學校，2019年到現在總共108萬元，有一檔是克寧奶粉，她送72瓶奶粉，她開車到5個學校送給學生；還有一個廠商給30多組年菜，還有8萬多紅包，她分給低收的孩子可以過年，算一算總共10多檔，幫助了很多基隆地區弱勢的學生。

基隆市教育處副處長陳副淑貞表示，經市府瞭解，沈老師確實有經營粉專並接受廠商業配，然係出於良善動機，是否為不當兼職，市府將督請學校依公立各級學校專任教師兼職處理原則審認辦理，後續亦將協助沈師以正式管道持續這股正向力量，避免爭議發生。

沈雅琪說，因為自己的女兒是身心障礙的孩子，復健時看到很多辛苦的家庭和孩子，一台輪椅就要數萬元，矯正鞋要數千元，輔具都很貴很難申請到補助，但每隔幾年就要換，對家庭是一筆很大的負擔。如果說有什麼樣的理由，讓她如此堅持，就是希望所有的小朋友都能順利沒有負擔的長大。

沈雅琪指出，從2019年10月開始到現在不到1年，請業配廠商捐到學校資源班的錢超過100萬，給好多學校幫助，她知道業配違反規定，只要牽涉商業行為就是不行。萬一懲處，年度考績乙等獎金剩一半，「少了3萬元，但可以換108萬元，我覺得很值得。」

她感嘆說，很多資源班老師申請經費就是下不來，或者緩不濟急，因此業配的錢是捐給各學校資源班，買輔具、教育，就像她的小孩受到幫助一樣。「我會繼續做，但會調整，不要違法，放棄這個力量太可惜，我還是很喜歡在學校教學。」

沈雅琪說，前兩天有3位特教老師跟她申請點讀筆，才發現點讀筆都發完了，立刻詢問下一檔業配的廠商，是否可以由他們購買點讀筆捐給特教老師們？經過討論才幾分鐘就答應了，跟STARQ點讀筆廠商聯繫上，當天就幫她寄點讀筆給特教老師。

沈雅琪在臉書貼文說，「15台印表機發給15個機構及學校，又有3個學校跟我申請，我也協調了一個廠商打算用業配稿費購買後，請Epson直接出貨。」如果容不下她，沈雅琪說，她就會走了，但她教20多年的學生了，實在不捨，更不捨需要幫助的資源班學生。

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