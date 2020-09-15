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知名鍋物店有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

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▲▼女孩哭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲火鍋店女店員遭霸凌，經醫師診斷確認為職災。（示意圖，非當事人／免費圖庫Pixabay）

記者游瓊華／台中報導

職場霸凌造成憂鬱症，知名鍋物店女店員申請職災成功！中山醫學大學附設醫院職業醫學科主任陳俊傑表示，23歲女店員，因在職場長期受到同事辱罵，導致女店員一上班就忍不住掉淚、哭泣，嚴重影響上班情況，日前女店員到院求診身心科並尋求職災認定，個案管理師及醫師協助向公司方釐清，經過一個多月調查後確認為職災，女店員成功申請調離職位，並且獲得勞保局傷病給付1萬多元。

中山醫學大學附設醫院今天舉行記者會，職業醫學科主任陳俊傑指出，院內每年協助30到50名病患認定職業病，職業病認定目前多半以上肢傷害為主，包括腕道症候群、肌腱炎以及扳機指等，精神類方面職業病認定較少，且耗費時間較長。

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▲▼中山醫學大學附設醫院今天舉行記者會 。（圖／記者游瓊華攝）

▲翁姓油漆工去年底確診右肩旋轉肌袖症，經由中山附醫認定為職業病並申請傷病給付成功。（圖／記者游瓊華攝．以下同）

陳俊傑表示，精神類職業病個案不多，除了上述女店員職場霸凌外，他處理過印象較深的個案，還有2018年台中麗緻牙科診所醫師王冠中被有精神疾病史的賴姓男子持利刃割頸喪命，另有2名護理師被刺重傷，其中一位重傷護理師也因為傷勢較重，且身心受到衝擊無法回到職場工作，遭判定患創傷後壓力症候群，被認定職業病，向勞保局申請2年傷病給付成功。

今天記者會則有一位翁姓油漆工從事油漆工作超過30年，工作時常高舉右手、重複來回受持抹刀或油漆刷具，去年底右肩開始疼痛甚至無法高舉，吃了止痛藥也無法舒緩的情況，就醫才知道罹患右肩旋轉肌袖症，經由院方認定為職業病，並申請傷病給付成功，復健休養近半年也獲得給付約14萬元。

▼中山醫學大學附設醫院職業醫學科主任陳俊傑（前排右一）指出，院內每年協助30到50名病患認定職業病。

▲▼中山醫學大學附設醫院今天舉行記者會 。（圖／記者游瓊華攝）

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