影／視障弟小學沒朋友！被霸凌「吐口水」當籃板砸　媽高EQ回應

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「P歪」經常分享有趣的日常生活，日前與大家談論關於視障弟弟睿子，在求學時因為眼疾而受到同儕霸凌，雖然媽媽內心很生氣難過，卻還是安慰睿子並給予正面鼓勵。面對同學的霸凌行為，媽媽對欺負兒子的同學也做出高EQ的回應，「沒關係，以後不要這樣就好。」

P歪和媽媽在影片中，談論起睿子小學的故事，小時候媽媽就給睿子心理建設，「可能會因為外貌的關係，遭受到同學的霸凌」。媽媽也提及，睿子小時後被同學霸凌的情況，包括丟沙子，或是被當籃板砸，有一次還吐口水，讓她忍不住跟老師反應。事後對方家長希望可以見面道歉，但她卻認為沒關係，「見面也不能解決事情，讓小朋友知道，以後不可以這樣對人，知道自己錯在哪，比道歉有用」。





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▲睿子捐頭髮，希望可以幫助需要的人。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

▲在求學時，睿子曾遭受到同儕間的霸凌。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

儘管每一次媽媽都會給予正面鼓勵，但想起這一段往事，媽媽和P歪還是忍不住心疼哽咽。媽媽認為家庭教育真的很重要，因此她也常常跟孩子說，「如果有能力，我們要常常回饋社會，幫助需要幫助的人」。

睿子透露，先前曾有好心人士捐眼角膜給他，希望也能透過自己的力量去幫助人，但是不知道可以用什麼方法，因此他決定留長髮，希望可以幫助癌症做化療沒有頭髮的癌友，這也是他第二次捐頭髮。

媽媽正向的態度，以及高EQ的回應讓網友們大讚，「從螢幕上都能感受到家人滿滿的愛」、「媽媽真的心態很健康，教育真的很棒」、「小朋友教育真的很重要」、「這個社會還是很多人需要教育，尊重是基本的開始」、「媽媽三觀很正確，也很樂觀開朗堅強，把兩個小孩都教的很好」、「母子們都真有雅量」、「全家人的思想都很棒」。