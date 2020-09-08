　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／視障弟小學沒朋友！被霸凌「吐口水」當籃板砸　媽高EQ回應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「P歪」經常分享有趣的日常生活，日前與大家談論關於視障弟弟睿子，在求學時因為眼疾而受到同儕霸凌，雖然媽媽內心很生氣難過，卻還是安慰睿子並給予正面鼓勵。面對同學的霸凌行為，媽媽對欺負兒子的同學也做出高EQ的回應，「沒關係，以後不要這樣就好。」

P歪和媽媽在影片中，談論起睿子小學的故事，小時候媽媽就給睿子心理建設，「可能會因為外貌的關係，遭受到同學的霸凌」。媽媽也提及，睿子小時後被同學霸凌的情況，包括丟沙子，或是被當籃板砸，有一次還吐口水，讓她忍不住跟老師反應。事後對方家長希望可以見面道歉，但她卻認為沒關係，「見面也不能解決事情，讓小朋友知道，以後不可以這樣對人，知道自己錯在哪，比道歉有用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

請繼續往下閱讀...

▲睿子捐頭髮，希望可以幫助需要的人。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常） 

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

▲在求學時，睿子曾遭受到同儕間的霸凌。（圖／翻攝自YouTube／P歪日常）

儘管每一次媽媽都會給予正面鼓勵，但想起這一段往事，媽媽和P歪還是忍不住心疼哽咽。媽媽認為家庭教育真的很重要，因此她也常常跟孩子說，「如果有能力，我們要常常回饋社會，幫助需要幫助的人」。

睿子透露，先前曾有好心人士捐眼角膜給他，希望也能透過自己的力量去幫助人，但是不知道可以用什麼方法，因此他決定留長髮，希望可以幫助癌症做化療沒有頭髮的癌友，這也是他第二次捐頭髮。

媽媽正向的態度，以及高EQ的回應讓網友們大讚，「從螢幕上都能感受到家人滿滿的愛」、「媽媽真的心態很健康，教育真的很棒」、「小朋友教育真的很重要」、「這個社會還是很多人需要教育，尊重是基本的開始」、「媽媽三觀很正確，也很樂觀開朗堅強，把兩個小孩都教的很好」、「母子們都真有雅量」、「全家人的思想都很棒」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
誤觸高壓電…22歲陸網紅當場身亡！拍短片爆紅吸600萬粉
整根長滿「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價
鐵絲綑綁、拔光10根手指甲虐殺5歲孫　狠心外婆判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

普渡完感覺怪怪的！他一查「穿黑衣」竟踩禁忌：會招喪病之氣…

催討3萬6當家用　老公笑嗆「死要錢」！人妻怒：9千零用錢還有剩

長輩從小告誡「吃牛會車禍」　她嘗試驚呆！苦主卻嘆：一吃就出事

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

23歲女中風男友分手！醫打通經絡重生...她哽咽「美睫師夢碎」

未來Family／從不被看好到成為總統　蔡英文4大關鍵學習之路

用來擦眼鏡會刮壞鏡片！內行曝「眼鏡布」真實功用　網驚：是真的

普渡完感覺怪怪的！他一查「穿黑衣」竟踩禁忌：會招喪病之氣…

催討3萬6當家用　老公笑嗆「死要錢」！人妻怒：9千零用錢還有剩

長輩從小告誡「吃牛會車禍」　她嘗試驚呆！苦主卻嘆：一吃就出事

生活熱門新聞

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

獨／高雄女四肢長紅疹...一張紙驚曝老公出軌！

月休4天月薪1千5「神秘工作」遭PO網　老闆怒嗆：爆什麼料！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

加利口罩退143萬片　扛整箱要退

吳夢夢曝1年前後對比！網驚：瘦到認不出

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

趕時間請女友幫買「30元火車票」　他被冷回一句傻眼

紙本藝FUN券250萬人申請中籤率24%

新課綱歷史課本刪三國　劉邦也消失

更多熱門

相關新聞

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

樓梯間霸凌！女同學「口罩蒙臉」打到流鼻血

四川成都金堂縣日前發生一起校園霸凌案，一群學生圍繞著一名眼部被戴上口罩的女學生猛搧巴掌，還將對方打到濺血；受霸凌的女同學則站在原地，不敢動彈。事件引發官方關注，並已組成聯合調查組，進入該所學校展開調查。

甩霸凌傷痕！生命鬥士曝蛻變過程

甩霸凌傷痕！生命鬥士曝蛻變過程

藝人轉戰YouTube！網曝「2關鍵」

藝人轉戰YouTube！網曝「2關鍵」

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

關鍵字：

P歪日常視障霸凌YouTube

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面