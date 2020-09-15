騎士晴天穿雨衣？　桃園議員涂權吉：道路淹水避水花攻擊

▲市議員涂權吉曝：道路淹水不退，為避水花攻擊，騎士晴天只好穿雨衣。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

路面積水不退，機車騎士睛天穿雨衣，避免被「水花」攻擊！桃園市議員涂權吉15日於市政總質詢指出，楊梅區榮平路是楊梅地區通往平鎮的道路，但楊梅平鎮交界處，因地勢較為低漥又沒有側溝，每逢大雨過後多天仍積水不退，騎士經常被途經汽車濺起水花造成全身濕透，要求市府改善。市府工務局表示，將於榮平路拓寬時一併改善。

▲天氣放晴，楊梅榮平路往平鎮的一段道路積水仍不退。（圖／市議員涂權吉提供）

涂權吉說，楊梅區榮平路為楊梅通往平鎮區道路，上下班尖峰時段車流量很大，但路寬僅4到6公尺，會車困難，經常塞車，形成道路交通瓶頸，他詢問工務局拓寬進度。工務局長賴宇亭表示，榮平路拓寬分成兩段，從復旦路到台66快速路5段600公尺路段，目前區公所已取得用地，預計10月初上網招標施工，另一段幼獅到快速路5段部分，因與都市計畫相鄰，將一併檢討，如果地主願提供土地也可以先行施工。

涂權吉話鋒一轉指出，榮平路台66快速路5段至平鎮雙連坡復旦路段，因兩側土溝長滿雜草，溝內都是淤泥，尤其在楊梅、平鎮交界處的營區附近道路，根本沒有排水溝，加上地勢低漥，每逢大雨，積水10天、半個月都沒有消退，造成用路人抱怨不已。

在網路上，楊梅區榮平路積水不退民眾遭殃，成為網民熱議焦點，他們抱怨，大雨過後很多天，路面還是積水，騎士經常被路過汽車所濺起的水花弄得全身濕透，被迫晴天穿上雨衣，以避免被「水花」攻擊，這種情況已經很多年了，相關單位遲遲沒有改善。

涂權吉要求市府工務局、水務局盡快解決積水不退問題，不要讓騎士晴天還要穿雨衣，避免身體被濺濕，成為笑話。工務局長賴宇亭說，有關榮平路積水不退問題，將併同拓寬時改善。

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