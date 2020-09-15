萬能科大師生彩繪貨櫃超吸睛　裝滿二手玩具送愛到非洲

▲萬能科大師生彩繪貨櫃，裝滿二手玩具要送愛到非洲。（圖／萬能科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

彩繪草原與各種動植物的大貨櫃，裡面裝的是什麼？桃園大園區圳頭國小校校園，近日置放一座40呎的貨櫃，受到師生及民眾的好奇？圳頭國小校長陳濰安表示，大貨櫃內裝的是募集的二手玩具物資，將運送到非洲史瓦帝尼，由萬能科大商設系師生為貨櫃彩繪非洲風格，因醒目吸睛，為國人拓展國民外交，做了最好宣傳。

台灣玩具圖書館協會發起「募集二手玩具物資、送愛到非洲(史瓦帝尼)」行動，未受疫情影響，持續展開，今年並由萬能科大為暫停於大園區圳頭國小校園的40呎大貨櫃，進行貨櫃的設計和彩繪。

萬能科大商設系劉勝雄、盧建光兩位老師強調，貨櫃的設計主題「非洲意象」，呈現非洲廣袤的草原與特有動植物，希望傳達非洲生命的躍動與生生不息，更希望藉著此次跨國公益行動，除了提供當地需求的物資外，更能透過彩繪主題和色彩，讓兩國孩子都更懂得珍惜大地的生命和所有物種。

玩具圖書館協會理事長葉國芳說，「募集二手玩具物資、送愛到非洲(史瓦帝尼)」募集至本月底截止，地點在圳頭國小，可以郵寄或親送(周一至週五上課時間)，募集醫療物資(防疫口罩、布衛生棉)、二手手機通訊器具和二手玩具等，預計12月25日聖誕節前抵達非洲，能將台灣人的愛心送至史瓦帝尼當地機構和需要居民手中。

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